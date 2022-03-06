Рисовый пудинг из минимального количества ингредиентов от Евгения Клопотенко

Даже в таких чрезвычайных условиях нам и нашей семье хочется чего-нибудь сладкого. Как это можно сделать из минимального количества продуктов?
На своей странице в Instagram о сладком рисовом пудинге рассказал Евгений Клопотенко.
— Есть много риса, просто варить его замахало. Если у вас есть яйца, можно сделать сладкий пудинг, — пишет Евгений.
Такая очень питательная штука, дающая силы и эмоции радости. Вам это нужно.
Такая очень питательная штука, дающая силы и эмоции радости. Вам это нужно.
Ингредиенты:
Для мультиварки тоже подходит.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)
Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)
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