Рисовый пудинг из минимального количества ингредиентов от Евгения Клопотенко

Даже в таких чрезвычайных условиях нам и нашей семье хочется чего-нибудь сладкого. Как это можно сделать из минимального количества продуктов?

На своей странице в Instagram о сладком рисовом пудинге рассказал Евгений Клопотенко.

— Есть много риса, просто варить его замахало. Если у вас есть яйца, можно сделать сладкий пудинг, — пишет Евгений.

Такая очень питательная штука, дающая силы и эмоции радости. Вам это нужно.

Ингредиенты:

700–800 г отварного риса

4 яйца

1 л молока (если нет молока — вода, сливочное масло, сухое молоко)

150–200 г сахара

Приготовление рисового пудинга

В отдельной миске взбиваете 4 яйца с 1 л молока и добавляем 150–200 г сахара. Если есть корица, ванильный сахар или цедра лимона, то добавляем. Рис перекладываем в форму для запекания, заливаем яичной смесью и выпекаем 45-60 мин при температуре 180 °C, пока там не появится золотистая корочка.

Для мультиварки тоже подходит.

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