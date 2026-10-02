Гороскоп на выходные 3-4 октября 2026: проведи эти дни интересно для себя и окружающих

В эти выходные, 3–4 октября 2026 года, нас ждет довольно мощный и эмоционально насыщенный фон, так что готовься к глубоким размышлениям!
Главное событие дня — Венера, планета любви и финансов, начинает свое ретроградное движение в знаке Скорпиона. Она словно останавливается, чтобы мы заглянули внутрь себя и переоценили свои отношения, давние привязанности и финансовые привычки. Это отличный момент для откровенных разговоров с собой, хотя может всплыть какая-то давняя обида или чувство ревности.
В то же время Венера и энергичный Марс образуют напряженный аспект к мощному Плутону. В воздухе может повиснуть желание все контролировать или ощущение борьбы за власть. Совет простой: не дави на близких и избегай конфликтов на пустом месте.
Что касается эмоционального фона, то субботняя Луна в Раке заставит нас искать уюта и домашнего тепла. А уже в воскресенье она переходит в яркую позицию Льва — появится желание выйти в свет, творить, радоваться и просто быть в центре внимания. Проведи эти дни мягко к себе и окружающим!
Гороскоп на выходные 3-4 октября 2026: Овен (21 марта – 19 апреля)
В эти выходные тебе понадобится сила воли. Настроение будет скакать от желания спрятаться до жажды покорить мир, когда Луна сменит знак. В любви возможны искушения раздуть ссору из-за мелочей — обойди искушение всем управлять. Финансы требуют паузы: ретроградное движение предостерегает от импульсивных покупок. На работе просто отдохни, чтобы не перегореть.
Гороскоп на выходные 3-4 октября 2026: Телец (20 апреля – 20 мая)
Твоя любимая покровительница замедляет ход, поэтому ты почувствуешь потребность во внутреннем спокойствии. На душе будет несколько неспокойно из-за давних мыслей. В отношениях не требуй от партнера идеальности — лучше обсудите то, что давно беспокоит. С деньгами будь осторожен, воздержись от кредитов. В рабочих делах поставь точку до понедельника.
Гороскоп на выходные 3-4 октября 2026: Близнецы (21 мая – 20 июня)
В эти дни твои эмоции будут напоминать американские горки. Суббота принесет потребность в домашней тишине, а воскресенье потянет к шумным компаниям. Рабочие мысли могут мешать отдыху, но старайся отключить уведомления. В любви появится желание докопаться до правды — не превращай это в допрос. В финансовом плане период стабильный, если не тратить на эмоциях.
Гороскоп на выходные 3-4 октября 2026: Рак (21 июня – 22 июля)
Суббота пройдет под твоим покровительством, вызывая желание завернуться в плед и никого не видеть. Однако в воскресенье появится желание делиться теплом. В отношениях стоит избегать обид из-за недомолвок — говори откровенно. На работе не бери на себя чужие обязанности. Что касается денег: пересмотри свой бюджет, там есть скрытые ресурсы.
Гороскоп на выходные 3-4 октября 2026: Лев (23 июля – 22 августа)
Начало выходных заставит тебя задуматься о глубоких чувствах, а уже в воскресенье ты окажешься в своей стихии. Эмоциональный фон изменится от задумчивости до бурной радости. В отношениях возникнет искушение перетянуть одеяло на себя — поделись вниманием. Кошелек сохранит целостность, если ты воздержишься от азартных трат.
Гороскоп на выходные 3-4 октября 2026: Дева (23 августа – 22 сентября)
Ты почувствуешь потребность упорядочить не только вещи, но и собственные чувства. Эмоции могут показаться несколько тяжелыми из-за внутренних сомнений. В любви важно отпустить контроль и дать партнеру пространство. Рабочие вопросы вызовут желание все переделать, но лучше отдохни. Финансы под надежной защитой, если избежишь рискованных инвестиций.
Гороскоп на выходные 3-4 октября 2026: Весы (23 сентября – 22 октября)
Твой покровитель останавливает привычный ритм, поэтому ты можешь почувствовать недостаток решительности. Эмоциональное состояние потребует гармонии и уюта. В отношениях не бойся поднимать сложные темы, это лишь укрепит связь. На работе стоит подвести итоги, а не начинать новое. С деньгами обращайся бережно — время покупать только действительно необходимое.
Гороскоп на выходные 3-4 октября 2026: Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Ты становишься главным героем этих дней, ведь планетарный разворот происходит в твоем знаке. Настроение будет глубоким и страстным. В любви это время для переоценки: избавься от того, что отравляет связь, но избегай ревности. Финансовые вопросы потребуют осторожности, не одалживай денег. Работу отложи ради восстановления сил.
Гороскоп на выходные 3-4 октября 2026: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Выходные принесут тягу к одиночеству в субботу и желание приключений в воскресенье. Внутренний фон подтолкнет к поиску новых смыслов. В отношениях избегай резких слов, потому что восстановить доверие будет непросто. Рабочие идеи записывай, но реализацию отложи. С деньгами все спокойно, если ты не поддашься желанию купить что-то ради статуса.
Гороскоп на выходные 3-4 октября 2026: Козерог (22 декабря – 19 января)
Тебя ждет проверка на гибкость. Эмоции могут колебаться из-за несоответствия планов и реальности. В отношениях с любимыми сбрось маску строгости — искренность подействует как лекарство. На работе ты захочешь доделать все и сразу, но остановись. Финансовое состояние стабильное, однако от масштабных сделок в эти дни лучше воздержаться.
Гороскоп на выходные 3-4 октября 2026: Водолей (20 января – 18 февраля)
Напряжение от планетарных взаимодействий потребует от тебя мудрости. Эмоциональный фон будет переменчивым, возможно ощущение давления со стороны окружающих. В романтических делах важно не провоцировать конфликты ради азарта. Что касается работы — отключи мысли о карьере до понедельника. Финансы требуют контроля, воздержись от спонтанных онлайн-покупок.
Гороскоп на выходные 3-4 октября 2026: Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Тебя ждут эмоционально насыщенные дни. Суббота подарит глубокое вдохновение и ощущение уюта, а воскресенье заставит выйти из тени. В любви наступает время откровенных признаний, которые помогут преодолеть давние недоразумения. На работе не берись за сложные задачи. С деньгами все хорошо, но не стоит тратить накопления на развлечения.
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Источник: Yourtango
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