Айвар на зиму: секреты сербского рецепта с печеным перцем и баклажанами

Айвар — это знаменитая балканская икра или соус-намазка из печеного красного перца на зиму.

Особенно популярен он в Сербии, Северной Македонии, Хорватии и Боснии и Герцеговине, где его традиционно готовят осенью во время сбора урожая.

Рецепты айвара — это классика балканской кухни, но почему бы не приготовить его собственноручно? Мы подобрали действительно сербский рецепт и расскажем, как его готовят на родине.

Но если тебе покажется, что такое приготовление — слишком хлопотно и долго, можешь проявить кулинарное творчество и на основе базового создать собственный рецепт.

Айвар по-сербски на зиму

Ингредиенты

красный сладкий перец — 2 кг

баклажаны — 700–730 г

подсолнечное масло — примерно 150–180 мл для уваривания

соль — 1 ч. л. без большой горки, примерно 10 г

сахар — примерно половину ч. л., 5 г

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Как готовить айвар по-сербски на зиму

Перец и баклажаны вымой, обсуши и запекай в духовке при высокой температуре, пока он не станет мягким. На запекание перца уйдет около 45–55 минут, баклажаны будут готовы немного быстрее.

Сладкий перец для айвара обязательно запекают — на гриле, дровах или в духовке — до обугливания кожицы, именно это дарит соусу неповторимый дымный аромат.

Горячие овощи переложи в отдельные миски. Сними с перца кожицу, убери плодоножки и семена.

Никогда не промывай запеченный перец водой, чтобы легче снять кожицу! Вода вымоет природные сахара, масло и тот самый дымок. Очищай перец только сухими руками.

Баклажаны также очисти. Положи овощи под пресс на 6 часов, чтобы стек лишний сок.

Если не убрать сок, айвар придется тушить часами, и он потеряет яркий цвет.

Овощи измельчи мясорубкой или в кухонном комбайне, но не превращай их в абсолютно гладкое пюре.

Настоящий айвар должен иметь мелкозернистую текстуру, поэтому перец пропускают через мясорубку со средней или мелкой сеткой.

В широкую кастрюлю налей примерно 50 мл масла и добавь баклажаны. Готовь 15–20 минут, постоянно перемешивая. Затем добавь перец.

Уваривай айвар на очень слабом огне не менее часа. Постепенно добавляй оставшееся масло небольшими порциями и часто перемешивай, чтобы масса не приставала ко дну.

Масло вливают тонкой струйкой в процессе тушения, а не все сразу. Оно должно полностью эмульгировать с овощной массой, делая ее блестящей и кремовой.

Примерно за 20 минут до готовности добавь соль и сахар. Продолжай варить, пока айвар не станет густым, насыщенным и не начнет отходить от дна кастрюли во время перемешивания.

Соус готов тогда, когда деревянная лопатка оставляет на дне кастрюли четкую дорожку, которая не заплывает массой в течение нескольких секунд.

Разложи готовый айвар по стерилизованным банкам и закрути крышками. Храни в прохладном месте.

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Источник фото: Рinterest.

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