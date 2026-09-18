Айвар на зиму: секреты сербского рецепта с печеным перцем и баклажанами

Айвар — это знаменитая балканская икра или соус-намазка из печеного красного перца на зиму.
Особенно популярен он в Сербии, Северной Македонии, Хорватии и Боснии и Герцеговине, где его традиционно готовят осенью во время сбора урожая.
Рецепты айвара — это классика балканской кухни, но почему бы не приготовить его собственноручно? Мы подобрали действительно сербский рецепт и расскажем, как его готовят на родине.
Но если тебе покажется, что такое приготовление — слишком хлопотно и долго, можешь проявить кулинарное творчество и на основе базового создать собственный рецепт.
Айвар по-сербски на зиму
Ингредиенты
- красный сладкий перец — 2 кг
- баклажаны — 700–730 г
- подсолнечное масло — примерно 150–180 мл для уваривания
- соль — 1 ч. л. без большой горки, примерно 10 г
- сахар — примерно половину ч. л., 5 г
Как готовить айвар по-сербски на зиму
- Перец и баклажаны вымой, обсуши и запекай в духовке при высокой температуре, пока он не станет мягким. На запекание перца уйдет около 45–55 минут, баклажаны будут готовы немного быстрее.
Сладкий перец для айвара обязательно запекают — на гриле, дровах или в духовке — до обугливания кожицы, именно это дарит соусу неповторимый дымный аромат.
- Горячие овощи переложи в отдельные миски. Сними с перца кожицу, убери плодоножки и семена.
Никогда не промывай запеченный перец водой, чтобы легче снять кожицу! Вода вымоет природные сахара, масло и тот самый дымок. Очищай перец только сухими руками.
- Баклажаны также очисти. Положи овощи под пресс на 6 часов, чтобы стек лишний сок.
Если не убрать сок, айвар придется тушить часами, и он потеряет яркий цвет.
- Овощи измельчи мясорубкой или в кухонном комбайне, но не превращай их в абсолютно гладкое пюре.
Настоящий айвар должен иметь мелкозернистую текстуру, поэтому перец пропускают через мясорубку со средней или мелкой сеткой.
- В широкую кастрюлю налей примерно 50 мл масла и добавь баклажаны. Готовь 15–20 минут, постоянно перемешивая. Затем добавь перец.
- Уваривай айвар на очень слабом огне не менее часа. Постепенно добавляй оставшееся масло небольшими порциями и часто перемешивай, чтобы масса не приставала ко дну.
Масло вливают тонкой струйкой в процессе тушения, а не все сразу. Оно должно полностью эмульгировать с овощной массой, делая ее блестящей и кремовой.
- Примерно за 20 минут до готовности добавь соль и сахар. Продолжай варить, пока айвар не станет густым, насыщенным и не начнет отходить от дна кастрюли во время перемешивания.
Соус готов тогда, когда деревянная лопатка оставляет на дне кастрюли четкую дорожку, которая не заплывает массой в течение нескольких секунд.
- Разложи готовый айвар по стерилизованным банкам и закрути крышками. Храни в прохладном месте.
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Источник фото: Рinterest.
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