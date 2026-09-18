Айвар на зиму: секрети сербського рецепту з печеним перцем і баклажанами

Айвар — це знаменита балканська ікра або соус-намазка з печеного червоного перцю на зиму.
Особливо популярний він в Сербії, Північній Македонії, Хорватії та Боснії і Герцеговині, де його традиційно готують восени під час збору врожаю.
Рецепти айвару — це класика балканської кухні, але чому б не приготувати його власноруч? Ми підібрали дійсно сербський рецепт і розповімо, як його готують на батьківщині.
Але якщо тобі здасться, що таке приготування — занадто клопітно і довго — можеш проявити кулінарну творчість і на основі базового створити власний рецепт.
Айвар по сербськи на зиму: рецепт
Інгредієнти
- червоний солодкий перець — 2 кг
- баклажани — 700–730 г
- соняшникова олія — приблизно 150–180 мл для уварювання
- сіль — 1 ч. л. без великої гірки, приблизно 10 г
- цукор — приблизно половину ч. л., 5 г
Як готувати айвар по-сербськи на зиму
- Перець і баклажани вимий, обсуши та запікай в духовці при високій температурі, поки він не стане м’яким. На запікання перцю піде близько 45–55 хвилин, баклажани будуть готові трохи швидше.
Солодкий перець для айвару обов’язково запікають — на грилі, дровах або в духовці — до обвуглювання шкірки, саме це дарує соусу неповторний димний аромат.
- Гарячі овочі переклади в окремі миски. Зніми з перцю шкірку, прибери плодоніжки та насіння.
Ніколи не промивай запечений перець водою, щоб легше зняти шкірку! Вода вимиє природні цукри, олію й той самий димок. Очищай перець тільки сухими руками.
- Баклажани також очисти. Поклади овочі під прес на 6 годин, щоб стік зайвий сік.
Якщо не прибрати сік, айвар доведеться тушкувати годинами, і він втратить яскравий колір.
- Овочі подрібни м’ясорубкою або в кухонному комбайні, але не перетворюй їх на абсолютно гладке пюре.
Справжній айвар повинен мати дрібнозернисту текстуру, тому перець пропускають через м’ясрубку з середньою або дрібною сіточкою.
- У широку каструлю налий приблизно 50 мл олії та додай баклажани. Готуй 15–20 хвилин, постійно перемішуючи. Потім додай перець.
- Уварюй айвар на дуже слабкому вогні не менше години. Поступово додавай решту олії невеликими порціями та часто перемішуй, щоб маса не приставала до дна.
Олію вливають тонкою цівкою в процесі тушкування, а не всю одразу. Вона має повністю емульгувати з овочевою масою, роблячи її блискучою та кремовою.
- Приблизно за 20 хвилин до готовності додай сіль і цукор. Продовжуй варити, поки айвар не стане густим, насиченим і не почне відходити від дна каструлі під час перемішування.
Соус готовий тоді, коли дерев’яна лопатка залишає на дні каструлі чітку доріжку, яка не запливає масою протягом кількох секунд.
- Розклади готовий айвар по стерилізованих банках і закрути кришками. Зберігай у прохолодному місці.
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Джерело фото: Рinterest.
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