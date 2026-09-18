Айвар на зиму: секрети сербського рецепту з печеним перцем і баклажанами

Айвар — це знаменита балканська ікра або соус-намазка з печеного червоного перцю на зиму.

Особливо популярний він в Сербії, Північній Македонії, Хорватії та Боснії і Герцеговині, де його традиційно готують восени під час збору врожаю.

Рецепти айвару — це класика балканської кухні, але чому б не приготувати його власноруч? Ми підібрали дійсно сербський рецепт і розповімо, як його готують на батьківщині.

Але якщо тобі здасться, що таке приготування — занадто клопітно і довго — можеш проявити кулінарну творчість і на основі базового створити власний рецепт.

Айвар по сербськи на зиму: рецепт

Інгредієнти

червоний солодкий перець — 2 кг

баклажани — 700–730 г

соняшникова олія — приблизно 150–180 мл для уварювання

сіль — 1 ч. л. без великої гірки, приблизно 10 г

цукор — приблизно половину ч. л., 5 г

Як готувати айвар по-сербськи на зиму

Перець і баклажани вимий, обсуши та запікай в духовці при високій температурі, поки він не стане м’яким. На запікання перцю піде близько 45–55 хвилин, баклажани будуть готові трохи швидше.

Солодкий перець для айвару обов’язково запікають — на грилі, дровах або в духовці — до обвуглювання шкірки, саме це дарує соусу неповторний димний аромат.

Гарячі овочі переклади в окремі миски. Зніми з перцю шкірку, прибери плодоніжки та насіння.

Ніколи не промивай запечений перець водою, щоб легше зняти шкірку! Вода вимиє природні цукри, олію й той самий димок. Очищай перець тільки сухими руками.

Баклажани також очисти. Поклади овочі під прес на 6 годин, щоб стік зайвий сік.

Якщо не прибрати сік, айвар доведеться тушкувати годинами, і він втратить яскравий колір.

Овочі подрібни м’ясорубкою або в кухонному комбайні, але не перетворюй їх на абсолютно гладке пюре.

Справжній айвар повинен мати дрібнозернисту текстуру, тому перець пропускають через м’ясрубку з середньою або дрібною сіточкою.

У широку каструлю налий приблизно 50 мл олії та додай баклажани. Готуй 15–20 хвилин, постійно перемішуючи. Потім додай перець.

Уварюй айвар на дуже слабкому вогні не менше години. Поступово додавай решту олії невеликими порціями та часто перемішуй, щоб маса не приставала до дна.

Олію вливають тонкою цівкою в процесі тушкування, а не всю одразу. Вона має повністю емульгувати з овочевою масою, роблячи її блискучою та кремовою.

Приблизно за 20 хвилин до готовності додай сіль і цукор. Продовжуй варити, поки айвар не стане густим, насиченим і не почне відходити від дна каструлі під час перемішування.

Соус готовий тоді, коли дерев’яна лопатка залишає на дні каструлі чітку доріжку, яка не запливає масою протягом кількох секунд.

Розклади готовий айвар по стерилізованих банках і закрути кришками. Зберігай у прохолодному місці.

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Джерело фото: Рinterest.

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