Зелені помідори на зиму: три перевірені рецепти домашніх заготовок

Зелені томати на зиму вважають смачною та простою у приготуванні закускою. Для багатьох людей вони на смак цікавіші, ніж червоні.
Якщо в тебе є недозрілі помідори — ці способи приготування точно будуть до смаку.
Топ-3 рецепти зелених помідорів на зиму читай у нашому матеріалі.
Зелені помідори на зиму: рецепт маринованих томатів
Інгредієнти:
- 1, 5 кг помідорів
- 1,5 л води
- 100 г солі
- 150 г цукру
- 150 мл оцту
- 13 зубчиків часнику
- 2 шт. гострого перцю стручкового
- 50 г зелені
Приготування
- Наріж помідори на частинки.
- Наріж дуже дрібно зелень та перець.
- Через прес пропусти часник.
- Візьми глибоку миску та перемішай усе це. Переклади суміш у банки (стерилізовані).
- Воду вилий у велику каструлю. Додай туди сіль, цукор, оцет і доведи до кипіння.
- Залий маринадом помідори в банках і закрий їх стерилізованими кришками.
- Переверни банки кришками вниз і закутай теплою ковдрою.
- Залиш до повного остигання.
Зелені помідори на зиму: рецепт квашених помідорів без стерилізації
Інгредієнти:
- 1,5 кг помідорів
- 1 лист хрону
- 3 шт. листя вишні
- 7 зубчиків часнику
- 1 л води
- 2 л солі
- 1 л цукру
- 1 ч. л. гірчичного порошку
Приготування:
- Насамперед помий помідори та відірви від них ніжки.
- Проколи їх кілька разів зубочисткою.
- Помий добре банки й на дно виклади нарізаний лист хрону, цілі зубчики часнику та листя вишні.
- У мисці розведи воду та гірчичний порошок, сіль та цукор.
- Залий помідори розсолом.
- Після цього на банку постав склянку з водою.
- Залиш помідори кваситися на сім днів за кімнатної температури.
- Потім ложкою прибери наліт, закрий банки та перестав у холодильник.
Зелені помідори з часником на зиму
Інгредієнти:
- 1,5 кг помідорів
- 2 зубчики часнику
- 1 пучок петрушки
- 0,5 шт. перцю чилі
- 1 л води
- 2 ст. л. солі
Приготування
- Зроби на помідорах хрестоподібні глибокі надрізи.
- Воду з сіллю доведи до кипіння та остуди.
- Петрушку, часник та гострий перець промий під проточною водою. Дрібно наріж і перемішай.
- Цією сумішшю начини надрізані помідори.
- Фаршировані помідори виклади у будь-який посуд і залий солоним розсолом.
- Постав зверху на ємність з помідорами вантаж і залиш на три дні, щоб вони заквасилися.
- Після цього виклади в банки й перестав їх у холодильник.
Раніше ми розповідали, як приготувати помідори “в снігу”: пікантна консервація з часником для любителів гостренького.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!