Зелені помідори на зиму: три перевірені рецепти домашніх заготовок

Зелені томати на зиму вважають смачною та простою у приготуванні закускою. Для багатьох людей вони на смак цікавіші, ніж червоні.

Якщо в тебе є недозрілі помідори — ці способи приготування точно будуть до смаку.

Топ-3 рецепти зелених помідорів на зиму читай у нашому матеріалі.

Зелені помідори на зиму: рецепт маринованих томатів

Інгредієнти:

1, 5 кг помідорів

1,5 л води

100 г солі

150 г цукру

150 мл оцту

13 зубчиків часнику

2 шт. гострого перцю стручкового

50 г зелені

Приготування

Наріж помідори на частинки. Наріж дуже дрібно зелень та перець. Через прес пропусти часник. Візьми глибоку миску та перемішай усе це. Переклади суміш у банки (стерилізовані). Воду вилий у велику каструлю. Додай туди сіль, цукор, оцет і доведи до кипіння. Залий маринадом помідори в банках і закрий їх стерилізованими кришками. Переверни банки кришками вниз і закутай теплою ковдрою. Залиш до повного остигання.

Зелені помідори на зиму: рецепт квашених помідорів без стерилізації

Інгредієнти:

1,5 кг помідорів

1 лист хрону

3 шт. листя вишні

7 зубчиків часнику

1 л води

2 л солі

1 л цукру

1 ч. л. гірчичного порошку

Приготування:

Насамперед помий помідори та відірви від них ніжки. Проколи їх кілька разів зубочисткою. Помий добре банки й на дно виклади нарізаний лист хрону, цілі зубчики часнику та листя вишні. У мисці розведи воду та гірчичний порошок, сіль та цукор. Залий помідори розсолом. Після цього на банку постав склянку з водою. Залиш помідори кваситися на сім днів за кімнатної температури. Потім ложкою прибери наліт, закрий банки та перестав у холодильник.

Зелені помідори з часником на зиму

Інгредієнти:

1,5 кг помідорів

2 зубчики часнику

1 пучок петрушки

0,5 шт. перцю чилі

1 л води

2 ст. л. солі

Приготування

Зроби на помідорах хрестоподібні глибокі надрізи. Воду з сіллю доведи до кипіння та остуди. Петрушку, часник та гострий перець промий під проточною водою. Дрібно наріж і перемішай. Цією сумішшю начини надрізані помідори. Фаршировані помідори виклади у будь-який посуд і залий солоним розсолом. Постав зверху на ємність з помідорами вантаж і залиш на три дні, щоб вони заквасилися. Після цього виклади в банки й перестав їх у холодильник.

Раніше ми розповідали, як приготувати помідори “в снігу”: пікантна консервація з часником для любителів гостренького.

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