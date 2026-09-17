Стиль життя Їжа та рецепти

Зелені помідори на зиму: три перевірені рецепти домашніх заготовок

Анна Голішевська, редакторка сайту 17 Вересня 2026, 16:30 3 хв.
зелені помідори на зиму
Фото Unsplash

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