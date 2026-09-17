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Шахрайські схеми в Україні 2026: нові махінації та як не втратити гроші

Ольга Петухова, редакторка сайту 17 Вересня 2026, 15:00 5 хв.
шахрайські схеми в україні
Фото Pexels

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