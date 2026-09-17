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США ухвалили законопроєкт про нові санкції проти Росії: тепер слово за Трампом

Юлія Хоменко, редакторка сайту 17 Вересня 2026, 12:00 3 хв.
США зробили крок до нових санкцій проти Росії: що передбачає законопроєкт Грема
Фото Depositphotos

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