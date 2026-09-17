США ухвалили законопроєкт про нові санкції проти Росії: тепер слово за Трампом

Палата представників Конгресу США 16 вересня підтримала законопроєкт про нові санкції проти Росії, названий на честь покійного сенатора Ліндсі Грема.

Документ передбачає, зокрема, можливість запровадження мит до 100% для країн, які купують значні обсяги російських енергоносіїв. Тепер законопроєкт має перейти на підпис президенту США Дональду Трампу. Про це повідомила кореспондентка Суспільного.

Що передбачає законопроєкт про санкції проти Росії

За документ проголосували 262 члени Палати представників, 159 були проти. Раніше законопроєкт уже схвалив Сенат США, тож після проходження Палати представників він очікує на підпис президента.

Документ дає президенту США повноваження запроваджувати мита до 100% щодо країн, які купують російську нафту або газ. Йдеться про великі імпортери російських енергоносіїв.

Крім того, законопроєкт передбачає нові санкції проти російських посадовців, банків та суден так званого тіньового флоту, які використовують для обходу обмежень на експорт нафти. Документ також містить положення щодо санкцій проти Ірану.

Водночас у фінальній версії документа максимальна ставка мит становить 100%. Раніше в тексті йшлося про можливість тарифів до 500%. Після узгодження з адміністрацією Трампа положення змінили.

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Хто розробив законопроєкт Грема

Ініціаторами документа стали республіканець Ліндсі Грем і демократ Річард Блюменталь. Законопроєкт отримав підтримку представників обох партій у Конгресі.

Документ розглядали та змінювали кілька разів. Зокрема, після переговорів із Білим домом окремі його положення пом’якшили, а перелік країн, на які потенційно можуть поширюватися нові тарифи, звузили.

Після смерті Ліндсі Грема 11 липня законопроєкт продовжили просувати в Конгресі. За повідомленнями американських медіа, Трамп підтримав його просування, а після схвалення Палатою представників документ тепер очікує на його підпис.

Таким чином, для набуття чинності законопроєкту залишається підпис президента США.

Що заявили в Україні про нові санкції

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк привітав рішення Палати представників США підтримати законопроєкт сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блументаля.

На думку Власюка, нові обмеження можуть сприяти скороченню нафтових доходів Росії. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на його коментар журналістам.

Власюк зазначив, що проєкт Грема-Блументаля має стати важливою частиною комплексного санкційного тиску на Росію.

– РФ досі отримує значні доходи від продажу нафти, зокрема через країни, які продовжують купувати її енергоносії… Передбачені законопроєктом тарифи проти країн-покупців російських енергоносіїв можуть стати дієвим інструментом, щоб скоротити ці доходи та підвищити ціну співпраці з Росією, – зазначив уповноважений президента.

За його словами, Москва і Тегеран тривалий час співпрацюють у військово-промисловій сфері, обмінюються технологіями та використовують спільні канали постачання. Водночас іранські дрони та компоненти для озброєння стали частиною війни проти України.

– Ми очікуємо, що санкції зроблять російський експорт енергоносіїв дорожчим, складнішим і менш прибутковим. Це не означає миттєвого припинення війни, але означає поступове скорочення можливостей Росії підтримувати її нинішню інтенсивність на полі бою, – додав Власюк.

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