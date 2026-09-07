Для тебе Війна в Україні

Зеленський зустрівся з Віткоффом і Кушнером у Києві: про що говорили

Юлія Хоменко, редакторка сайту 07 Вересня 2026, 10:13 3 хв.
Переговори Зеленського з Віткоффом і Кушнером
Фото Сайт президента України

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