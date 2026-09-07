Зеленський зустрівся з Віткоффом і Кушнером у Києві: про що говорили

6 вересня до Києва прибули спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Напередодні американські представники провели переговори у Москві з російським диктатором Володимиром Путіним, після чого вирушили до української столиці.

У Києві відбулася зустріч делегації США з президентом України Володимиром Зеленським. Сторони провели три раунди переговорів, до останнього з яких долучилися радники з питань національної безпеки Великої Британії, Франції та Німеччини.

Переговори в Києві: Зеленський розповів про три раунди зустрічей

За словами президента, усі три раунди переговорів були предметними. Окрему увагу під час зустрічей приділили підготовці України до зимового періоду та можливим викликам, які можуть виникнути на тлі війни.

Володимир Зеленський подякував американським представникам за візит до Києва та зазначив, що Україна розраховує на подальшу підтримку США і європейських партнерів.

— У нас сьогодні було три раунди перемовин. Всі дуже предметні. Хочу подякувати Стіву, Джареду за приїзд. І ми вдячні президенту США, — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що українська сторона очікує підтримки у питаннях протиповітряної оборони та енергетики. Також Київ розраховує на можливості використання американського скрапленого природного газу.

— Якщо війна буде продовжуватися взимку, ми дуже розраховуємо на зимовий пакет, — сказав глава держави.

За словами Зеленського, йдеться, зокрема, про посилення ППО, підтримку енергетичної системи та забезпечення необхідних ресурсів напередодні опалювального сезону.

Зеленський – Віткофф: про що говорив спецпредставник Трампа

Після зустрічей Стів Віткофф позитивно оцінив переговори в Києві. Він зазначив, що головним завданням американської сторони залишається пошук дипломатичного шляху для завершення війни.

За словами Віткоффа, США прагнуть зблизити позиції Києва та Москви, скоротити кількість розбіжностей між сторонами та забезпечити подальшу комунікацію.

— Ми шукаємо дипломатичного вирішення конфлікту. Ми зробили певний прогрес у Москві. Сподіваюсь, скоро ми зможемо оголосити про тристоронній формат, — заявив спецпредставник президента США.

Віткофф також розповів про свої контакти з Володимиром Путіним. Він зазначив, що його завданням було краще зрозуміти позицію російської сторони та визначити, у яких питаннях можливе зближення позицій.

Джаред Кушнер розповів про зустріч із Путіним

Своєю чергою Джаред Кушнер заявив, що Дональд Трамп прагне не просто припинення бойових дій, а створення умов для тривалого миру.

— Президент Трамп передає свою повагу. Він дуже уважно стежить за ситуацією і старанно працює над тим, щоб знайти вихід із цієї війни, — сказав Кушнер.

Він також розповів про зустріч із Путіним, яка відбулася напередодні в Москві. За словами Кушнера, під час розмови сторони обговорювали можливі складові майбутньої мирної угоди та те, що можуть отримати Україна, Росія та міжнародна спільнота.

Кушнер також висловив підтримку ідеї повернення до тристороннього формату переговорів за участю України, США та Росії.

Що далі після зустрічі Зеленського з представниками США

За підсумками переговорів Володимир Зеленський повідомив про домовленість провести найближчим часом спільну зустріч України, США та європейських держав.

До наступного раунду консультацій планують залучити представників Великої Британії, Франції та Німеччини.

Президент України також наголосив, що територіальне питання залишається одним із ключових у переговорах. Водночас, за його словами, такі складні питання мають вирішуватися на рівні лідерів держав.

Українська сторона продовжує наголошувати на необхідності досягнення миру, який буде не лише припиненням бойових дій, а й надійною та довготривалою гарантією безпеки для України.

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