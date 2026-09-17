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США приняли законопроект о новых санкциях против России: теперь слово за Трампом

Юлия Хоменко, редактор сайта 17 сентября 2026, 12:00 3 мин.
США шагнули к новым санкциям против России: что предусматривает законопроект Грэмма
Фото Depositphotos

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