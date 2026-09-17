США приняли законопроект о новых санкциях против России: теперь слово за Трампом

Палата представителей Конгресса США 16 сентября поддержала законопроект о новых санкциях против России, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма.

Документ предусматривает, в частности, возможность введения пошлин до 100% для стран, которые покупают значительные объемы российских энергоносителей. Теперь законопроект должен перейти на подпись президенту США Дональду Трампу.

Об этом сообщила корреспондентка Суспільного.

Что предусматривает законопроект о санкциях против России

За документ проголосовали 262 члена Палаты представителей, 159 были против. Ранее законопроект уже одобрил Сенат США, поэтому после прохождения Палаты представителей он ожидает подписи президента.

Документ дает президенту США полномочия вводить пошлины до 100% в отношении стран, которые покупают российскую нефть или газ. Речь идет о крупных импортерах российских энергоносителей.

Кроме того, законопроект предусматривает новые санкции против российских чиновников, банков и судов так называемого теневого флота, которые используют для обхода ограничений на экспорт нефти. Документ также содержит положения о санкциях против Ирана.

В то же время в финальной версии документа максимальная ставка пошлин составляет 100%. Ранее в тексте шла речь о возможности тарифов до 500%. После согласования с администрацией Трампа положения изменили.

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Кто разработал законопроект Грэма

Инициаторами документа стали республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блументаль. Законопроект получил поддержку представителей обеих партий в Конгрессе.

Документ рассматривали и изменяли несколько раз. В частности, после переговоров с Белым домом отдельные его положения смягчили, а перечень стран, на которые потенциально могут распространяться новые тарифы, сузили.

После смерти Линдси Грэма 11 июля законопроект продолжили продвигать в Конгрессе. По сообщениям американских СМИ, Трамп поддержал его продвижение, а после одобрения Палатой представителей документ теперь ожидает его подписи.

Что заявили в Украине о новых санкциях

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк приветствовал решение Палаты представителей США поддержать законопроект сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блументаля.

По мнению Власюка, новые ограничения могут способствовать сокращению нефтяных доходов России. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на его комментарий журналистам.

Власюк отметил, что проект Грэма-Блументаля должен стать важной частью комплексного санкционного давления на Россию.

– РФ до сих пор получает значительные доходы от продажи нефти, в частности через страны, которые продолжают покупать ее энергоносители… Предусмотренные законопроектом тарифы против стран-покупателей российских энергоносителей могут стать действенным инструментом, чтобы сократить эти доходы и повысить цену сотрудничества с Россией, – отметил уполномоченный президента.

По его словам, Москва и Тегеран длительное время сотрудничают в военно-промышленной сфере, обмениваются технологиями и используют общие каналы поставок. В то же время иранские дроны и компоненты для вооружения стали частью войны против Украины.

– Мы ожидаем, что санкции сделают российский экспорт энергоносителей более дорогим, сложным и менее прибыльным. Это не означает мгновенного прекращения войны, но означает постепенное сокращение возможностей России поддерживать ее нынешнюю интенсивность на поле боя, – добавил Власюк.

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