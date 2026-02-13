Удар по нефтяным доходам РФ: Украина ввела санкции против 91 танкера

Украина продолжает системно перекрывать лазейки, которые Россия использует для финансирования своей военной агрессии. В пятницу, 13 февраля 2026 года, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны. Под санкционный удар попала 91 морская единица так называемого теневого флота оккупантов.

Маршруты обхода: как РФ перевозила нефть

Специальные службы Украины вместе с международными мониторинговыми группами зафиксировали системные нарушения в акваториях Черного, Красного и Балтийского морей. Эти суда занимались транспортировкой сырья из ключевых российских портов — Новороссийска, Усть-Луги и Приморска.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против 91 морского судна, являющегося частью теневого флота России, — говорится в указе.

Главная цель этих рейсов — поставка нефтепродуктов в третьи страны в обход ценовых ограничений и эмбарго, установленных государствами G7 и Евросоюзом. Фактически каждый такой танкер был инструментом для наполнения военного бюджета Кремля.

Читать по теме Совет ЕС снова продлил санкции против РФ: решение принято Европейский Союз продлил действие масштабных санкций против России, которые бьют по энергетике, банкам, технологиям и медиа.

География маскировки: 20 флагов для одного захватчика

Анализ показал, что Россия пытается максимально скрыть принадлежность своих судов. Из 91 подсанкционного корабля только один официально ходил под российским флагом. Остальные использовали удобные юрисдикции таких стран как:

Панама и Либерия;

Багамские и Маршалловы Острова;

Камерун, Индонезия, Джибути, Эсватини и другие.

Украина уже готовит официальные обращения к этим государствам, чтобы синхронизировать ограничения. На данный момент 27 судов из черного списка уже находятся под санкциями США, Великобритании и ЕС, однако в отношении остальных 64 единиц работа с партнерами только начинается.

Приоритет — полная остановка военной машины

Наложение санкций на танкеры — это не только экономический, но и безопасный шаг. Советник — уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк подчеркнул важность бескомпромиссного подхода:

Танкеры теневого флота являются ключевым инструментом обхода нефтяных санкций, поэтому их идентификация и введение санкций против них должны происходить быстро и без исключений. Каждое такое судно должно рассматриваться как элемент финансирования российской военной машины.

Благодаря этим мерам Украина создает дополнительное давление на судовладельцев и страховые компании, заставляя их отказываться от сотрудничества с агрессором под угрозой вторичных санкций.

А ранее США продлили санкции против РФ до 2026 года. Читай, к чему относятся ограничения.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!