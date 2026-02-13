Для тебя Новости

Удар по нефтяным доходам РФ: Украина ввела санкции против 91 танкера

Юлия Хоменко, редактор сайта 13 февраля 2026, 13:00 3 мин.
Санкции против 91 судна теневого флота РФ
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь