Стиль життя Свята

Тисячі малюків, що потребують любові. День усиновлення 2026 в Україні

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 17 Вересня 2026, 11:30 3 хв.
день усиновлення 2026
Фото Unsplash

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