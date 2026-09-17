Тисячі малюків, що потребують любові. День усиновлення 2026 в Україні

Тисячі дітей в Україні зростають без родинного тепла та любові. Більшість із них — підлітки, діти з інвалідністю, діти з захворюваннями, а також ті, хто мають братиків та сестер.

До Дня усиновлення ми розповідаємо, які виклики та проблеми в Україні є з цим процесом, а також хто з відомих людей ростить усиновленого малюка.

День усиновлення 17 вересня 2026

День усиновлення відзначався щорічно 30 вересня, однак з переходом на новоюліанський календар його відзначатимуть щороку 17 вересня.

Цей день покликаний нагадати українцям про проблеми всиновлення та кількість дітей, які зростають без батьків. Тож сьогодні ми розповімо про основні проблеми та виклики, які перешкоджають малюкам зростати у родинах, де на них чекають і люблять.

Станом на 31 березня 2026 року на місцевому обліку з усиновлення перебували 14 406 дітей.

Процес усиновлення в Україні надскладний, тому доводиться чекати роками, аби пройти всі перевірки та бюрократію.

Поширеною проблемою є те, що люди, які звертаються з бажанням усиновити дитину, хочуть тільки здорову та маленьку, таких дуже мало. Більшість дітей, які чекають на усиновлення, віком 10-12 років і старші.

Багато дітей у дитбудинках та інтернатах з інвалідністю, а також сімейні групи — це брати та сестрички. Хоча кількість охочих з початком повномасштабної війни збільшилася, усиновлюють переважно малюків.

Хто усиновив дитину з відомих людей

Певно, найбільш відомим прикладом в українському шоу-бізі з усиновлення є пара Тимура та Інни Мірошниченків. Вони висвітлювали процес усиновлення та стали батьками маленького Марселя.

— Вже зараз можу пообіцяти, що навіть коли ми завершимо свій шлях усиновлення, ми не зупинимося, щоб покращити та вдосконалити цю систему. Тому що в центрі має стояти питання інтересів дитини та сама дитина, а не те, як це відбувається зараз, — писав Тимур під час усиновлення.

Серед відомих людей за кордоном, які свого часу всиновили дітей, — Анджеліна Джолі. Акторка стала мамою трьох прийомних дітей: у 2002 році вона всиновила хлопчика Меддокса з Камбоджі, у 2005-му — доньку Захару з Ефіопії, а у 2007 році — хлопчика Пакса з В’єтнаму. Ще троє дітей Джолі народила сама. Про досвід материнства вона неодноразово розповідала в інтерв’ю, наголошуючи, що для неї усиновлення стало окремим шляхом до створення родини.

Усиновлення обирали й інші знаменитості. Наприклад, акторка Шарліз Терон виховує двох доньок, яких усиновила у 2012 та 2015 роках. Актор Г’ю Джекман разом із дружиною Деборрою-Лі Фернесс усиновили двох дітей — сина Оскара та доньку Аву.

Раніше ми розповідали, що виплати на дітей під опікою можуть зрости у 2-3 рази: які суми передбачає новий законопроєкт.

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