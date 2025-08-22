Міллі Боббі Браун, зірка серіалу Дивні дива, стала мамою

Відома американська акторка Міллі Боббі Браун стала мамою! Дівчині зараз 21 рік, а новину вона повідомила у своєму Instagram.

Більше про дитину Міллі Боббі Браун та її чоловіка Джейка Бон Джові, розповідаємо далі у матеріалі.

Міллі Боббі Браун стала мамою: що відомо

Відома акторка культового серіалу Дивні дива та фільму Енола Голмс розповіла, що вони з чоловіком влітку стали батьками: пара удочерила дівчинку.

— Цього літа ми прийняли у свою сім’ю милу дівчинку через удочеріння. Ми надзвичайно раді розпочати цей прекрасний новий етап батьківства в спокої та приватності.

І тепер нас стало троє. З любов’ю, Міллі та Джейк Бон Джові, — написало подружжя.

Наразі імʼя та інші подробиці про доньку пари залишають у таємниці.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown)

Відомо, що раніше видання Daily Mail оприлюднило фотографії сімʼї у трьох, під час прогулянки пари з донькою по селищі Іст-Гемптон, штат Нью-Йорк.

Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові: їхня історія

Міллі Боббі Браун 21 рік, а її чоловіку Джейку Бон Джові, — сину видатного музиканта Джона Бон Джові, — 23.

Пара побралася минулого літа у Тоскані, а пропозицію хлопець зробив, коли Міллі Боббі Браун було 19 років.

Пара не оприлюднює деталі свого особистого життя, навіть весілля було камерним та у колі найближчих людей.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений користувачем @jakebongiovi

Сама акторка відома також своєю волонтерською діяльністю: через фонд Joey’s Friends вона допомогла врятувати понад 230 собак, також самостійно прихистила одночасно 23 собаки.

Після дебюту у 12 років у серіалі Дивні дива, Міллі також зайнялася письменництвом та продюсуванням. Має статус посла доброї волі ЮНІСЕФ.

Її чоловік Джейк Бон Джові також знімається у фільмах, працює моделлю та співпрацює з IMG Models та William Morris Endeavour.

В Україні наразі лише за офіційними даними близько 70 тис. дітей потребують батьківської опіки. Історії українців, які взяли дитину з інституційного закладу та виховують їх під час війни, ми писали в нашому іншому матеріалі.

