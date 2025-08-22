Милли Бобби Браун, звезда сериала Очень странные дела, стала мамой

Известная американская актриса Милли Бобби Браун стала мамой! Девушке сейчас 21 год, а новость она сообщила в своем Instagram.

Больше о ребенке Милли Бобби Браун и ее муже Джейке Бон Джови, рассказываем дальше в материале.

Милли Бобби Браун стала мамой: что известно

Известная актриса культового сериала Очень странные дела и фильма Энола Голмс рассказала, что они с мужем летом стали родителями: пара удочерила девочку.

— Этим летом мы приняли в свою семью милую девочку через удочерения. Мы очень рады начать этот прекрасный новый этап родителями в покое и конфиденциальности.

И сейчас нас стало трое. С любовью, Милли и Джейк Бон Джови, — написали супруги.

Имя и другие подробности о дочери пары оставляют в тайне.

Известно, что ранее издание Daily Mail обнародовало фотографии семьи в трех, во время прогулки пары с дочерью по поселку Ист-Гэмптон, штат Нью-Йорк.

Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови: их история

Милли Бобби Браун 21 год, а ее мужу Джейку Бон Джови, — сыну выдающегося музыканта Джона Бон Джови, — 23.

Пара обручилась прошлым летом в Тоскане, а предложение парень сделал, когда Милли Бобби Браун было 19 лет.

Пара не обнародует детали своей личной жизни, даже свадьба была камерной и в кругу самых близких людей.

Сама актриса известна своей волонтерской деятельностью: через фонд Joey’s Friends она помогла спасти более 230 собак, также самостоятельно приютила одновременно 23 собаки.

После дебюта в 12 лет в сериале Очень странные дела, Милли также занялась писательством и продюсированием. Имеет статус посла доброй воли ЮНИСЕФ.

Ее муж Джейк Бон Джови также снимается в фильмах, работает моделью и сотрудничает с IMG Models и William Morris Endeavour.

