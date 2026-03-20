Помер Чак Норріс: легендарний техаський рейнджер пішов із життя у 86 років

Світ бойових мистецтв та кінематографа зазнав непоправної втрати. На 87-му році життя помер Чак Норріс — людина-легенда, чиє ім’я стало символом незламної сили та справедливості для цілих поколінь. Про смерть актора повідомили його рідні у спеціальній заяві.

Останні дні легенди

Як стало відомо, у четвер Норріса терміново госпіталізували на Гаваях. Життя зірки обірвалося вранці наступного дня. Родина актора вирішила не розголошувати конкретні медичні обставини трагедії, проте наголосила, що він відійшов у вічність спокійно, перебуваючи в колі найближчих людей.

Він прожив своє життя з вірою, цілеспрямованістю та непохитною відданістю людям, яких любив. Завдяки своїй роботі, дисципліні та доброті він надихнув мільйони людей по всьому світу і залишив тривалий вплив на так багато життів, — зазначили рідні у своєму зверненні.

Більше, ніж просто актор

Чак Норріс залишив по собі колосальну спадщину. Для мільйонів глядачів він назавжди залишиться непереможним Крутим Уокером та зіркою культових бойовиків. Проте для близьких він був насамперед турботливим чоловіком, батьком, дідусем та братом.

Сім’я підкреслює, що за образом суворого майстра бойових мистецтв ховалася людина глибокої віри, залізної дисципліни та неймовірної доброти. Його життєвий шлях став натхненням для мільйонів людей, які вчилися у нього цілеспрямованості та відданості своїй справі.

Норріс прожив яскраве життя, залишивши тривалий слід у серцях фанатів та історії світового кіно. Його вплив на культуру та спорт залишатиметься відчутним ще багато десятиліть.

Сьогодні ми прощаємося з двома атлантами. Один підкорював світ своєю фізичною силою та акторською майстерністю на екранах, інший — духовною міццю та мудрістю у церковних кабінетах і храмах.

