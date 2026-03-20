Помер патріарх Філарет: йому було 97 років

Людина, яка стала символом боротьби за незалежність українського православ’я, патріарх Філарет завершив свій земний шлях. Очільник Української православної церкви Київського патріархату помер у віці 97 років, залишивши по собі цілу епоху церковного будівництва, сповнену як величних звершень, так і драматичних розколів.

Сумну звістку офіційно підтвердив митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Сьогодні глибокий сум і жаль у моєму серці, як і в серцях багатьох українців, бо нині завершився земний шлях Святійшого Патріарха Філарета. Ми завжди пам’ятатимемо його настанови про важливість підтримання єдності Української Церкви навколо Київського Престолу, — написав предстоятель ПЦУ.

Життєвий шлях патріарха (в миру — Михайла Денисенка) розпочався 23 січня 1929 року на Донеччині. Прийнявши чернечий постриг ще у 21 рік, він присвятив служінню Богу та церкві приголомшливі 75 років свого життя. Його кар’єра була стрімкою: від ректора академії до екзарха України, яким він став у 1966 році.

За ініціативу створення незалежної церкви російська православна церква піддала Філарета анафемі та позбавила сану. Проте для мільйонів українців він залишався єдиним легітимним патріархом. Саме він став фундатором УПЦ Київського патріархату, яка протягом десятиліть була головним оплотом ідеї духовної незалежності України.

Шлях до Томосу та останні роки Патріарха

Ситуація кардинально змінилася у 2018 році, коли Вселенський патріарх Варфоломій скасував акти про підпорядкування Київської митрополії Москві та зняв несправедливу анафему з Філарета. Це відкрило шлях до отримання Томосу та створення об’єднаної Православної церкви України.

Попри те, що Філарет спочатку підтримав створення ПЦУ та кандидатуру свого учня Епіфанія, його подальші відносини з новою структурою були непростими. Не погодившись із певними умовами Томосу, він оголосив про відновлення Київського патріархату. Це призвело до болючого розмежування, проте ПЦУ до останнього продовжувала вшановувати його як почесного патріарха, закликаючи молитися за його здоров’я.

Патріарх Філарет залишиться в історії як надзвичайно харизматична та вольова постать. Його критикували, ним захоплювалися, але ніхто не міг заперечити головного: без його залізної волі шлях України до власної автокефальної церкви був би значно довшим і важчим.

Відхід у вічність такої видатної постаті, як патріарх Філарет, спонукає кожного з нас замислитися про вічне та згадати у молитві власних померлих родичів.

