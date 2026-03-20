Умер патриарх Филарет: ему было 97 лет

Человек, ставший символом борьбы за независимость украинского православия, патриарх Филарет завершил свой земной путь. Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата скончался в возрасте 97 лет, оставив после себя целую эпоху церковного строительства, полную как великих свершений, так и драматических расколов.

Печальную весть официально подтвердил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Сегодня глубокая скорбь и печаль в моем сердце, как и в сердцах многих украинцев, ведь ныне завершился земный путь Святейшего Патриарха Филарета. Мы всегда будем помнить его наставления о важности поддержания единства Украинской Церкви вокруг Киевского Престола, — написал предстоятель ПЦУ.

Жизненный путь патриарха (в миру — Михаила Денисенко) начался 23 января 1929 года в Донецкой области. Приняв монашеский постриг еще в 21 год, он посвятил служению Богу и церкви потрясающие 75 лет своей жизни. Его карьера была стремительной: от ректора академии до экзарха Украины, которым он стал в 1966 году.

За инициативу создания независимой церкви российская православная церковь предала Филарета анафеме и лишила сана. Однако для миллионов украинцев он оставался единственным легитимным патриархом. Именно он стал основателем УПЦ Киевского патриархата, которая на протяжении десятилетий была главным оплотом идеи духовной независимости Украины.

Путь к Томосу и последние годы Патриарха

Ситуация кардинально изменилась в 2018 году, когда Вселенский патриарх Варфоломей отменил акты о подчинении Киевской митрополии Москве и снял несправедливую анафему с Филарета. Это открыло путь к получению Томоса и созданию объединенной Православной церкви Украины.

Несмотря на то, что Филарет сначала поддержал создание ПЦУ и кандидатуру своего ученика Епифания, его дальнейшие отношения с новой структурой были непростыми. Не согласившись с определенными условиями Томоса, он объявил о восстановлении Киевского патриархата. Это привело к болезненному размежеванию, однако ПЦУ до последнего продолжала почитать его как почетного патриарха, призывая молиться о его здоровье.

Патриарх Филарет останется в истории как чрезвычайно харизматичная и волевая фигура. Его критиковали, им восхищались, но никто не мог отрицать главного: без его железной воли путь Украины к собственной автокефальной церкви был бы значительно дольше и труднее.

