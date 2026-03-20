Умер патриарх Филарет: ему было 97 лет

Человек, ставший символом борьбы за независимость украинского православия, патриарх Филарет завершил свой земной путь. Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата скончался в возрасте 97 лет, оставив после себя целую эпоху церковного строительства, полную как великих свершений, так и драматических расколов.
Печальную весть официально подтвердил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.
Сегодня глубокая скорбь и печаль в моем сердце, как и в сердцах многих украинцев, ведь ныне завершился земный путь Святейшего Патриарха Филарета. Мы всегда будем помнить его наставления о важности поддержания единства Украинской Церкви вокруг Киевского Престола, — написал предстоятель ПЦУ.
Умер патриарх Филарет: путь создателя независимой украинской церкви
Жизненный путь патриарха (в миру — Михаила Денисенко) начался 23 января 1929 года в Донецкой области. Приняв монашеский постриг еще в 21 год, он посвятил служению Богу и церкви потрясающие 75 лет своей жизни. Его карьера была стремительной: от ректора академии до экзарха Украины, которым он стал в 1966 году.
За инициативу создания независимой церкви российская православная церковь предала Филарета анафеме и лишила сана. Однако для миллионов украинцев он оставался единственным легитимным патриархом. Именно он стал основателем УПЦ Киевского патриархата, которая на протяжении десятилетий была главным оплотом идеи духовной независимости Украины.
Путь к Томосу и последние годы Патриарха
Ситуация кардинально изменилась в 2018 году, когда Вселенский патриарх Варфоломей отменил акты о подчинении Киевской митрополии Москве и снял несправедливую анафему с Филарета. Это открыло путь к получению Томоса и созданию объединенной Православной церкви Украины.
Несмотря на то, что Филарет сначала поддержал создание ПЦУ и кандидатуру своего ученика Епифания, его дальнейшие отношения с новой структурой были непростыми. Не согласившись с определенными условиями Томоса, он объявил о восстановлении Киевского патриархата. Это привело к болезненному размежеванию, однако ПЦУ до последнего продолжала почитать его как почетного патриарха, призывая молиться о его здоровье.
Патриарх Филарет останется в истории как чрезвычайно харизматичная и волевая фигура. Его критиковали, им восхищались, но никто не мог отрицать главного: без его железной воли путь Украины к собственной автокефальной церкви был бы значительно дольше и труднее.
Уход в вечность такой выдающейся личности, как патриарх Филарет, побуждает каждого из нас задуматься о вечном и вспомнить в молитве своих умерших родственников.
