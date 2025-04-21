Для тебя Новости

Папа Франциск умер в Пасхальный понедельник — чем запомнится Понтифик

Ирина Танасийчук, журналист сайта 21 апреля 2025, 11:17
папа франциск

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь