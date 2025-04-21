Папа Франциск умер в Пасхальный понедельник — чем запомнится Понтифик

21 апреля, в возрасте 88 лет, скончался Папа Франциск, сообщает Ватикан. Это произошло в его резиденции в ватиканском доме Санта Марта.

Папа Франциск умер: детали

О смерти Франциска возвестил Камерленг Святой Римской Церкви Кевин Фаррелл:

— Дорогие братья и сестры, с глубокой грустью должен сообщить о смерти нашего Святейшего Отца Франциска. Сегодня в 7:35 утра Епископ Рима Франциск вернулся в дом Отца.

Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его Церкви. Он учил нас жить ценностями Евангелия с верностью, отвагой и вселенской любовью, особенно в пользу бедных и маргинализированных.

— С безграничной благодарностью за его пример как настоящего ученика Господа Иисуса мы отдаем душу Папы Франциска безграничной милосердной любви Триединого Бога, — сказал представитель Ватикана.

После продолжительной болезни, нуждавшейся в госпитализации, Франциска выписали из больницы. Он находился в больнице с 14 февраля в тяжелом состоянии, но на Пасху выступил перед верующими с речью.

Чем запомнился Папа Франциск: биография понтифика

Имя при рождении — Хорхе Марио Бергольо, родился в Аргентине в семье итальянских мигрантов. Окончил средне-специальную индустриальную школу по специальности химика, работал в лаборатории, где контролировал производство продуктов питания.

В 21-летнем возрасте поступил в семинарию в Вилья-Девото. 11 марта 1958 года присоединился к ордену иезуитов и получил гуманитарное образование в учебных заведениях ордена.

13 декабря 1969 года Франциска посвятили в священники, после чего он продолжил свою учебу в Испании. Некоторое время продолжал духовную службу в Германии.

20 мая 1992 года Папа Римский Иоанн Павел II назначил Хорхе Бергольо титулярным епископом Ауки, епископом-помощником Буэнос-Айреса. В 1997 году назначен архиепископом-коадьютором архиепархии Буэнос-Айреса.

Спустя год был назначен ординарием для верующих восточных обрядов, проживающих в Аргентине. В 2001 году получил сан кардинала-пресвитера с титулом римской церкви Сан-Роберто Беллармино.

В 2005-2011 годах был главой епископской конференции Аргентины. А в 2013 году его избрали 266-м Папой Римским.

Взяв тронное имя Франциск в честь основателя ордена францисканцев Франциска Ассизского, он стал первым иезуитом в этой должности.

Он также был первым папой из представителей духовного мира так называемого Нового света — континентов Северной и Южной Америки.

Во время своей деятельности Франциск призвал децентрализовать католическую церковь, лишив Ватикан определенной части власти. Он также выступал за уважение прав мусульман-иммигрантов.

20 апреля 2025 года, в день Пасхи, Папа Франциск произнес свою последнюю речь перед верующими. В ней он также упомянул Украину:

— Пусть воскресший Христос дарит Украине, опустошенной войной, свой пасхальный дар мира и поощряет все привлеченные стороны продолжать усилия, направленные на достижение справедливого и крепкого мира.

Пусть в этом Юбилейном году Пасха также будет достойной возможностью для освобождения военнопленных и политзаключенных, — сказал он в последней речи.

Как будут выбирать следующего Папу Римского

Для провозглашения Папы Римского созывают конклав — собрание, на котором кардиналы-избиратели отдают голоса за своего кандидата.

С целью предотвращения влияния на ход избрания кардиналов извне, выборы проходят в изолированном помещении, которое открывают только после избрания папы. В настоящее время конклав проводят в Сикстинской капелле.

Выборы проводятся дважды в день с помощью закрытого голосования. Для избрания кандидат должен набрать две трети голосов плюс один голос. После каждого голосования от сжигания бюллетеней из трубы над Сикстинской капеллой поднимается темный дым.

Когда понтифика окончательно выбирают, об этом извещают белым дымом, добавляя к огню солому. Когда состоятся выборы преемника Папы Франциска, пока не сообщают.

Мы также рассказывали, что в свое время говорил Франциск о войне в Украине.

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