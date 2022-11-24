Сравнил войну России против Украины со сталинским геноцидом! Папа Римский об агрессии РФ

Папа Римский Франциск с начала полномасштабного вторжения России в Украину неоднократно призывал к прекращению военных действий, общался с украинскими беженцами.

Понтифик даже лично посещал посольство России в Ватикане, хотя это и нарушает протокол. 23 ноября во время еженедельной аудиенции он сравнил войну России против Украины с ужасным геноцидом, который когда-то организовал Иосиф Сталин при СССР, об этом пишет Reuters.

— Помолимся за жертв этого геноцида и помолимся за стольких украинцев — детей, женщин, стариков, которые сегодня терпят страдания и мученичество от агрессии, — сказал Франциск.

Сейчас также смотрят

Папа Римский Франциск о войне России против Украины

Папу Римского Франциска уже несколько раз критиковали за его высказывания по поводу войны, которую начала Россия. В частности, за его попытки “примирить” украинцев и россиян. Одна из таких попыток была накануне Пасхи по западному обряду.

Тогда во время 13-й станции, посвященной размышлениям о смерти Иисуса, крест должны были держать семьи украинки Ирины и россиянки Альбины. Женщины еще около 20 лет назад переехали в Италию.

9 ноября Папа Римский во время еженедельной аудиенции в Ватикане заявил, что войну в Украине нельзя решить с помощью инфантильной логики оружия и призвал к диалогу, сообщает Agenzia Nova.

— Я имею в виду безумную войну, жертвой которой стала измученная Украина, и многие другие конфликты, которые никогда не разрешатся инфантильной логикой оружия, а лишь мягкой силой диалога, — заявил Франциск.

Почти неделю назад понтифик заявил, что Ватикан готов сделать все возможное, чтобы выступить посредником и положить конец конфликту между Россией и Украиной, рассказывает La Stampa.

Святой Престол готов сделать все возможное для посредничества и прекращения конфликта в Украине, — сказал понтифик.

Когда его спросили, верит ли он в возможность примирения Москвы и Киева, Папа призвал всех не сдаваться в этом вопросе.

— Каждый должен посвятить себя демилитаризации сердец, начиная со своего собственного, а затем обезвреживая, обезоруживая насилие.

Мы все должны быть пацифистами. Желать мира, а не просто перемирия, которое может служить только для перевооружения. Настоящий мир является плодом диалога, — сказал он.

Также Папа Римский Франциск 16 ноября осудил волну ракетных атак в Украине. Понтифик призвал к прекращению огня, чтобы предотвратить риск эскалации, и попросил Бога “поспешить” прекратить войну.

Напомним, что весной Папа Римский призвал Украину помириться с Россией.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!