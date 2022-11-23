Массированный ракетный обстрел Украины: все, что известно на этот момент

Уже известно об обстрелах Киева: есть попадания в жилищный квартал и объекты инфраструктуры столицы — об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба. В других городах Украины есть попадание и проблемы со светом и водоснабжением.
Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил о ракетной атаке по всей Одесской области.
В связи с массированным ракетным ударом по энергетической инфраструктуре Украины по всей Одесской области и другим областям Украины временно отсутствует электроснабжение.
В связи с массированным ракетным ударом по энергетической инфраструктуре Украины по всей Одесской области и другим областям Украины временно отсутствует электроснабжение.
Во Львове мэр города Андрей Садовый сообщил об обесточивании всего города и перебоях с водоснабжением.
Весь город — без света. Ждем дополнительную информацию от энергетиков. Возможны перебои с водоснабжением. Оставайтесь в укрытиях.
Весь город — без света. Ждем дополнительную информацию от энергетиков. Возможны перебои с водоснабжением. Оставайтесь в укрытиях.
Также он сообщил, что трамваи и троллейбусы по городу не курсируют. После завершения тревоги на дороги пустим дополнительные автобусы.
Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена подача отопления и воды. Переходим на работу дизель-генераторов.
Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена подача отопления и воды. Переходим на работу дизель-генераторов.
Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий уже сообщил, что под ракетными ударами оказались три электроподстанции в области.
— Два ракетных удара по электроподстанции во Львовской области. Яворивский, Львовский и Червоноградский районы без электроэнергии.
Из-за ракетного удара по энергетическому объекту в области применяют экстренные отключения электроэнергии. Графики плановых отключений не действуют.
Из-за ракетного удара по энергетическому объекту в области применяют экстренные отключения электроэнергии. Графики плановых отключений не действуют.
В Закарпатской ОВО призвали всех оставаться в укрытиях.
Террористы бомбят соседние с Закарпатьем области. Ракеты в воздухе, продолжайте находиться в укрытиях!
Террористы бомбят соседние с Закарпатьем области. Ракеты в воздухе, продолжайте находиться в укрытиях!
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что из-за отключения электроэнергии полностью приостановлена работа электротранспорта.
В связи с отключением света в Харькове остановлен весь электротранспорт. Мы эвакуируем людей из метрополитена. На маршруты наземного транспорта выведены дополнительные автобусы.
В связи с отключением света в Харькове остановлен весь электротранспорт. Мы эвакуируем людей из метрополитена. На маршруты наземного транспорта выведены дополнительные автобусы.
Глава ОВА Сергей Борзов сообщает об обстрелах Винницкой области.
Винницкая область под обстрелом врага — объекты критической инфраструктуры!
Винницкая область под обстрелом врага — объекты критической инфраструктуры!
Также о взрывах сообщается в Хмельницкой и Запорожской областях. Официального подтверждения пока нет.
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий подтвердил удары по объектам критической инфраструктуры области.
В результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры, электросети отключены и в настоящее время отсутствует напряжение в большинстве общин области (кроме Белогорья, Теофиполя, Полонного и Волочиска).
В результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры, электросети отключены и в настоящее время отсутствует напряжение в большинстве общин области (кроме Белогорья, Теофиполя, Полонного и Волочиска).
Кроме того, часть Хмельницкого без воды. Энергоблоки ХАЭС отключены от энергосистемы.
Глава ОВА Андрей Райкович сообщил о ракетном ударе по энергетическому объекту.
Область, как и ряд других регионов, без света. Бригады энергетиков начинают аварийно-восстановительные работы.
Область, как и ряд других регионов, без света. Бригады энергетиков начинают аварийно-восстановительные работы.
Также известно, что из-за массированного ракетного обстрела Украины в Молдове начались массовые отключения электроснабжения.
В результате ракетных ударов РФ по Украине в Молдове массовые отключения электроэнергии.
В результате ракетных ударов РФ по Украине в Молдове массовые отключения электроэнергии.
Напомним, из-за массированного ракетного обстрела во многих городах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. Читай, где сейчас нет света.
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