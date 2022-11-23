Массированный ракетный обстрел Украины: все, что известно на этот момент

Уже известно об обстрелах Киева: есть попадания в жилищный квартал и объекты инфраструктуры столицы — об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба. В других городах Украины есть попадание и проблемы со светом и водоснабжением.

Одесса

Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил о ракетной атаке по всей Одесской области.

В связи с массированным ракетным ударом по энергетической инфраструктуре Украины по всей Одесской области и другим областям Украины временно отсутствует электроснабжение.

Львов

Во Львове мэр города Андрей Садовый сообщил об обесточивании всего города и перебоях с водоснабжением.

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Весь город — без света. Ждем дополнительную информацию от энергетиков. Возможны перебои с водоснабжением. Оставайтесь в укрытиях.

Также он сообщил, что трамваи и троллейбусы по городу не курсируют. После завершения тревоги на дороги пустим дополнительные автобусы.

Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена ​​подача отопления и воды. Переходим на работу дизель-генераторов.

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий уже сообщил, что под ракетными ударами оказались три электроподстанции в области.

— Два ракетных удара по электроподстанции во Львовской области. Яворивский, Львовский и Червоноградский районы без электроэнергии.

Из-за ракетного удара по энергетическому объекту в области применяют экстренные отключения электроэнергии. Графики плановых отключений не действуют.

В Закарпатской ОВО призвали всех оставаться в укрытиях.

Террористы бомбят соседние с Закарпатьем области. Ракеты в воздухе, продолжайте находиться в укрытиях!

Харьков

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что из-за отключения электроэнергии полностью приостановлена ​​работа электротранспорта.

В связи с отключением света в Харькове остановлен весь электротранспорт. Мы эвакуируем людей из метрополитена. На маршруты наземного транспорта выведены дополнительные автобусы.

Винница

Глава ОВА Сергей Борзов сообщает об обстрелах Винницкой области.

Винницкая область под обстрелом врага — объекты критической инфраструктуры!

Также о взрывах сообщается в Хмельницкой и Запорожской областях. Официального подтверждения пока нет.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий подтвердил удары по объектам критической инфраструктуры области.

В результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры, электросети отключены и в настоящее время отсутствует напряжение в большинстве общин области (кроме Белогорья, Теофиполя, Полонного и Волочиска).

Кроме того, часть Хмельницкого без воды. Энергоблоки ХАЭС отключены от энергосистемы.

Кропивницкий

Глава ОВА Андрей Райкович сообщил о ракетном ударе по энергетическому объекту.

Область, как и ряд других регионов, без света. Бригады энергетиков начинают аварийно-восстановительные работы.

Также известно, что из-за массированного ракетного обстрела Украины в Молдове начались массовые отключения электроснабжения.

В результате ракетных ударов РФ по Украине в Молдове массовые отключения электроэнергии.

Напомним, из-за массированного ракетного обстрела во многих городах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. Читай, где сейчас нет света.

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