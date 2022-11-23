Взрывы в Киеве сейчас: первые официальные комментарии

Европарламент признал Россию страной – спонсором терроризма. Ответ не заставил себя ждать: РФ выпустила очередные десятки ракет по городам Украины. Уже известно про взрывы в Киеве.

Глава Киева Виталий Кличко сообщил о попадании ракет по объектам в столице.

Взрывы в Киеве сейчас: что известно

Жители столицы сообщают о взрывах в Киеве как на левом, так и правом берегу города. Кличко также об этом сообщает.

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По последним данным, в результате обстрелов в столице три человека погибли. Среди них – 17-летняя девочка. Еще 11 людей пострадали.

Известно также, что в Киеве пропал свет. Энергетики сообщили об экстренных отключениях электроэнергии. Отсутствует и водоснабжение.

В Киевской области ракета попала по жилому сектору. Об этом сообщил руководитель Киевской ОВА Алексей Кулеба.

В области есть попадания по жилому сектору и инфраструктурным критическим объектам.

Впоследствии стало известно, что вражеская ракета попала по жилому дому в Вышгороде Киевской области. Об этом сообщает советник главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

В результате попадания повреждено двухэтажное здание. Три человека погибли и шесть пострадали, — сообщают в КМВА.

Взрывы в Киеве: видео

Взрывы в Киеве: фото с места происшествия

Последствия взрывов в Киеве сегодня

В КГГА сообщили об ограниченном режиме работы метрополитена в городе.

Метро постепенно возобновляет движение в обычном режиме, но на это уйдет немного времени.

Также Кличко сообщил, что из-за обстрелов поставки воды приостановлены во всем Киеве и подчеркивают, чтобы киевляне сделали запасы воды.

Специалисты Киевводоканала работают над тем, чтобы как можно быстрее его восстановить. Просим, ​​на всякий случай, запастись водой.

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