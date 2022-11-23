Взрывы в Киеве сейчас: первые официальные комментарии

Европарламент признал Россию страной – спонсором терроризма. Ответ не заставил себя ждать: РФ выпустила очередные десятки ракет по городам Украины. Уже известно про взрывы в Киеве.
Глава Киева Виталий Кличко сообщил о попадании ракет по объектам в столице.
Жители столицы сообщают о взрывах в Киеве как на левом, так и правом берегу города. Кличко также об этом сообщает.
По последним данным, в результате обстрелов в столице три человека погибли. Среди них – 17-летняя девочка. Еще 11 людей пострадали.
Известно также, что в Киеве пропал свет. Энергетики сообщили об экстренных отключениях электроэнергии. Отсутствует и водоснабжение.
В Киевской области ракета попала по жилому сектору. Об этом сообщил руководитель Киевской ОВА Алексей Кулеба.
В области есть попадания по жилому сектору и инфраструктурным критическим объектам.
Впоследствии стало известно, что вражеская ракета попала по жилому дому в Вышгороде Киевской области. Об этом сообщает советник главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
В результате попадания повреждено двухэтажное здание. Три человека погибли и шесть пострадали, — сообщают в КМВА.
В результате попадания повреждено двухэтажное здание. Три человека погибли и шесть пострадали, — сообщают в КМВА.
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В КГГА сообщили об ограниченном режиме работы метрополитена в городе.
Метро постепенно возобновляет движение в обычном режиме, но на это уйдет немного времени.
Метро постепенно возобновляет движение в обычном режиме, но на это уйдет немного времени.
Также Кличко сообщил, что из-за обстрелов поставки воды приостановлены во всем Киеве и подчеркивают, чтобы киевляне сделали запасы воды.
Специалисты Киевводоканала работают над тем, чтобы как можно быстрее его восстановить. Просим, на всякий случай, запастись водой.
Специалисты Киевводоканала работают над тем, чтобы как можно быстрее его восстановить. Просим, на всякий случай, запастись водой.
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