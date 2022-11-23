Вибухи у Києві зараз: перші офіційні коментарі

Європарламент визнав Росію країною – спонсором тероризму. Відповідь не забарилася: РФ випустила чергові десятки ракет по містах України. Уже відомо про численні вибухи у Києві.

Очільник Києва Віталій Кличко повідомив про влучання ракет по об’єктах у столиці.

Влучання в один з інфраструктурних об‘єктів столиці. Залишайтеся в укриттях! Повітряна тривога триває.

Вибухи у Києві сьогодні: що відомо

Мешканці столиці повідомляють про вибухи у Києві як на лівому, так і на правому березі міста. Кличко також це підтверджує.

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За останніми даними, внаслідок обстрілів у столиці дев’ять людей постраждали.

Відомо також, що у столиці зникло світло. Енергетики повідомили про екстрені відключення електроенергії. Відсутнє і водопостачання.

У Київській області є влучання по житловому сектору. Про це повідомляє очільник Київської ОВА Олексій Кулеба.

— В області маємо влучання по житловому сектору та інфраструктурних критичних об‘єктах, — зауважив він.

Згодом стало відомо, що ворожа ракета влучила по житловому будинку у Вишгороді на Київщині. Про це повідомляє радник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Внаслідок влучання пошкоджена двоповерхова будівля. Три людини загинуло та шість постраждало, — повідомляють в КМВА.

Вибухи у Києві на області: відео

Вибухи у Києві: фото з місця події

Наслідки вибухів у Києві сьогодні

В КМДА повідомили про обмежений режим роботи метрополітену в місті.

Метро поступово поновлює рух у звичайному режимі, але на це піде трохи часу.

Також Кличко повідомив, що через обстріли постачання води призупинене в усьому Києві та наголошує на тому, щоб кияни зробили запаси води.

Фахівці Київводоканалу працюють над тим, щоб якнайшвидше його відновити. Просимо, про всяк випадок, запастись водою.

Слідкуй за картою повітряної тривоги онлайн.

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