Аварійні відключення електроенергії в Україні — де зараз немає світла

Росіяни вкотре завдають ударів по енергооб’єктах України. Внаслідок масованих ракетних обстрілів 23 листопада по всій Україні застосовані аварійні відключення світла.

У ДТЕК повідомили, що НЕК Укренерго надала розпорядження на додаткові обмеження потужності електропостачання. Тому вимушено застосовуються екстрені відключення світла.

CEO Yasno Сергій Коваленко також наголосив на необхідності екстрених відключень електроенергії.

Зараз також дивляться

В Укренерго повідомили, що через мороз та льодяний дощ у деяких регіонах аварійно-відновлювальні роботи на об’єктах, пошкоджених ракетами терористів, можуть тривати довше.

Де зараз немає світла

Зараз без електропостачання перебувають усі райони Запоріжжя. Про це повідомив секретар Запорізької обласної ради.

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів у частині громад області немає світла. Також енергоблоки Хмельницької АЕС відключені від енергосистеми.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про те, що Яворівський, Львівський та Червоноградський райони без електроенергії. Через ракетний удар по енергетичному об’єкті в області застосовують екстрені відключення електроенергії.

Начальник Одеської ОВА Максим Марченко написав в Telegram:

— У зв’язку з масованим ракетним ударом по енергетичній інфраструктурі України по всій Одеській області та інших областях України тимчасово відсутнє електропостачання.

У деяких районах Києва теж немає світла, про це повідомив мер міста Віталій Кличко. Також він розповів, що через обстріли постачання води призупинене в усьому Києві. Фахівці Київводоканалу працюють над тим, щоб якнайшвидше його відновити.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що через відключення світла у місті зупинили роботу електротранспорту та евакуюють людей з метро.

Олександр Вілкул написав про введення в роботу плану при повному відключенні електроенергії в Кривому Розі.

Голова Тернопільської ОВА Володимир Труш розповів, що в області теж застосовані графіки аварійних відключень електроенергії.

Хочемо нагадати тобі, що в Україні почали працювати Пункти незламності. Якщо довго не вдасться відновити електропостачання, ти можеш отримати усі базові послуги у пункті: зарядити телефон, скористатися зв’язком та інтернетом, знайти воду тощо.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!