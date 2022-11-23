Будемо з теплом та світлом — що таке Пункти незламності та як працюватимуть

Українці швидко адаптуються до всіх умов під час війни. Ми зможемо пережити цю зиму та обов’язково переможемо. Для цього уряд планує створити Пункти незламності. Про це розповів президент України Володимир Зеленський.

Що таке Пункти незламності

За словами Зеленського, по всій Україні розгорнуть Пункти незламності на випадок нових російських обстрілів, які можуть знову пошкодити енергетичні об’єкти.

Ці пункти матимуть усі базові послуги: електрику, мобільний звʼязок та інтернет, тепло, воду, аптечку. Усі послуги будуть цілодобовими та безплатними.

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— Розгортаємо по всій країні наш новий проект підтримки людей — Пункти незламності. Вже підготовлено понад 4000 таких пунктів. Заплановано ще більше.

Якщо знову відбудуться масовані російські удари і якщо буде розуміння, що за години постачання електрики не відновити, то активується робота Пунктів незламності, — пояснив президент.

Ці пункти обов’язково працюватимуть при всіх обласних та районних адміністраціях, а також при школах, будівлях ДСНС тощо. Важливо вже зараз дізнатися розташування таких пунктів біля твого місця проживання.

Для цього створили сайт nezlamnist.gov.ua. На сайті є мапа, на якій можна знайти Пункти незламності по всій Україні.

Мапа Пунктів незламності

Ця мапа має умовні позначення, за якими можна зрозуміти, де розташований пункт:

ДСНС;

мобільні пункти ДСНС;

залізничний вокзал;

міська, селищна, сільська рада;

обласна, районна державна адміністрація;

старостат;

школа, дитячий садочок;

інші заклади та громадські місця.

Також окремо позначені об’єкти з генераторами: АЗС, відділення банків, кафе, супермаркет, аптека, ритейл.

Але з міркувань безпеки на мапі не показують ці пункти на прифронтових територіях (Донецька, Запорізька, Харківська, Херсонська області). Їхні адреси можна дізнатися в органах місцевого самоврядування та ОВА чи РВА.

Як працюватимуть Пункти незламності

У кожному Пункті незламності можуть прийняти від 40 до 500 осіб. Проте якщо ти приїдеш і там буде багато людей, чергові зроблять усе, щоб тебе прийняти. Ліміту у часі на перебування у Пункті незламності немає. Під час оголошення повітряної тривоги треба слухати інструкції чергових.

Місцевій владі поставлено завдання забезпечити інформування людей про наявність Пунктів незламності. На сайті nezlamnist.gov.ua є спеціальна форма для представників бізнесу, які хочуть приєднатися і стати Пунктом незламності для українців.

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