Онлайн карта закладів, які працюють під час відключення електрики в Україні

Українці щодня стають дедалі загартованішими. Ми пристосовуємося до нових умов та продовжуємо жити й працювати попри відключення електроенергії.

Сайт ЛУН місто запустив інтерактивну мапу України із закладами, які мають автономне живлення і працюють під час відключень світла.

Відтепер кожен українець може знайти на мапі кав’ярні, коворкінги, магазини, заправки, аптеки, поштові відділення тощо, які працюють.

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Мапа, яка позначає заклади, що працюють під час вимкнення електроенергії, доступна на сайті та в застосунку ЛУН, вона постійно оновлюється.

Як додати свій заклад на карту закладів, які працюють без електрики

Власник бізнесу може додати інформацію про роботу закладу, щоб він був зображений на мапі. Для цього треба заповнити анкету за посиланням.

Представники мережевого бізнесу можуть звертатися на пошту: misto@lun.ua.

Карта закладів, що працюють без світла

На наступній карті можна переглянути розташування Пунктів Незламності та закладів з генераторами по всій країні.

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