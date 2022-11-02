Економія

У Києві та області погодинно виключатимуть електроенергію — оновлений графік

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 02 Листопада 2022, 14:45
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Фото: Unsplash

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