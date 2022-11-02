У Києві та області погодинно виключатимуть електроенергію — оновлений графік

Росія завдає масованих ракетних ударів по всій території України. Снаряди влучають, зокрема, у критичну інфраструктуру великих міст.

Частково ворогові це вдається, однак наші комунальники швидко реагують та відновлюють критичні пошкодження.

Повністю полагодити об’єкти енергетичної інфраструктури у Києві та Київській області ще не вдалося. Через це сформувався дефіцит енергопотужності.

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Для того щоб збалансувати енергосистему та запобігти масштабним відключенням, державна енергокомпанія НЕК Укренерго запровадила графіки аварійного відключення електропостачання.

Кому відключатимуть світло

НЕК вимушена частково відключати світло киянам та мешканцям області до стабілізації ситуації.

Переглянути оновлені графіки відключень можна на сайті за цим посиланням. Щоб дізнатись, коли можуть вимикати світло, введи назву своєї вулиці та номер будинку. У таблиці покаже твою чергу та графік відсутності світла у разі запровадження стабілізаційних відключень.

Щоправда, нині графік видає не всі адреси у столиці. Тоді можеш спробувати перевірити адресу будинку, який входить до тієї ж черги відключень, що і твоя вулиця. Як відомо, ще у жовтні НЕК розділила адреси у Києві на три черги, аби не обмежувати подачу електрики одночасно всім споживачам.

Шукай свою вулицю та дивись, до якої черги відключень відносять твій будинок:

У Київській області теж будуть почергові відключення електроенергії.

Усі адреси тут розділено на дві черги. Детальніше графік відключення світла у Київській області дивись нижче:

У НЕК закликають не вмикати потужні електроприлади: пральні машини, бойлери, кондиціонери, електрочайники тощо під час піків споживання — з 7 до 11, а також із 17:00 до 22:00. У разі крайньої потреби — вмикай їх у нічні години.

Учора у тебе могло зникнути не лише світло, а й зв’язок та інтернет. Ми розповіли, як залишатися на зв’язку у критичній ситуації.

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