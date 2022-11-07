Україна

Заздриш сусіду, в якого є світло? Директор ДТЕК пояснив, чому електрику вимикають не всюди

Богдана Макалюк, редакторка сайту 07 Листопада 2022, 12:00
Чому світло вимикають не у всіх будинках — пояснення ДТЕК

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