Заздриш сусіду, в якого є світло? Директор ДТЕК пояснив, чому електрику вимикають не всюди

В Україні вже близько місяця відключають електроенергію. Українці потроху звикають до цього та знають, що робити, якщо немає світла. Але їх розбирає зло, коли світло є у сусідів.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук під час телемарафону розповів, навіщо потрібні віялові відключення світла та чому світло може бути у сусідів, а у тебе — ні.

За його словами, все ще проводяться ремонтні роботи після обстрілів, адже вони були потужними.

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— Через те, що пошкоджені станції, які забезпечують передачу електроенергії у Центральному та Північному регіонах, вводяться обмеження споживання електроенергії шляхом введення графіків погодинних відключень, — наголосив він.

Чому світло є у сусідньому будинку, а у твоєму ні

Також він пояснив, чому у сусіда світло може бути, а в тебе ні. За словами Сахарука, річ у тім, що у Києві та в інших містах досить висока інтеграція житлової забудови з іншими об’єктами, які не належать до житлового фонду.

— У багатьох будинках вмонтовані об’єкти критичної інфраструктури: підстанції, які забезпечують воду, зв’язок, сервери зберігання ліків, розташовані органи державної влади, правопорядку тощо.

Деякі будинки приєднані до однієї лінії з об’єктами критичної інфраструктури. Тому зі світлом залишаються лише ті, де є ці об’єкти, — пояснив Сахарук.

Також він повідомив, що ДТЕК закуповує обладнання, яке є в Україні та за кордоном, але поки не у великій кількості, бо деталей дуже мало. Чекають на допомогу, про яку казали інші країни й заявляли МЗС та Міненергетики. Це все ще в процесі, адже не було підписано договорів.

Останні кілька днів активно обговорюють евакуацію Києва на тлі електричних відключень. Раніше ми розповідали, чи можливий повний блекаут столиці.

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