Яким буде Новий рік у Києві та чому кошти бюджету йдуть на нові дороги — інтерв’ю Віталія Кличка

Столиця України залишається у центрі всіх подій. Масовані удари по місту спричиняють великі інформаційні хвилі. Очевидно, це тому, що в Києві розташовані і посольства різних країн, і представництва західних медіа.

Міський голова Віталій Кличко дав велике інтерв’ю Вадиму Карп’яку. Він розповів про те, скільки людей перебуває у Києві, чому бюджетні кошти витрачають на ремонти доріг, чи можливий повний блекаут та чи бути новорічним святам у столиці.

— Скільки людей повернулися до Києва?

— Можу чітко сказати — ми контролюємо інформацію, скільки людей перебуває у нашому місті.

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“Ночує” в Києві близько 3 млн киян, з них 350 тис. — внутрішньо переміщені особи. Вдень приїздить набагато більше.

Кожна десята людина приїхала з інших регіонів та шукає підтримки. Київ надає допомогу кожній внутрішньо переміщеній особі.

Вони користуються тими ж сервісами та привілеями, що й кияни. Зараз не може бути чужих, ми всі свої. Ми контролюємо ситуацію, що стосується запасів, резервів і прорахування того, що ми маємо підтримувати життєзабезпечення містян.

— Чи можливий варіант повного блекауту?

— Ми робимо все для того, щоб цього не відбулося. Але будемо відвертими — ворог робить усе для того, щоб місто було без тепла, електрики та водопостачання. Від того, як ми будемо підготовлені та як вистоїмо, залежить майбутнє країни та кожного з нас.

Ми не виключаємо й прораховуємо різні сценарії для того, щоб витримати та підготуватись.

Ми будемо робити все, щоб надати допомогу кожному киянину, який її потребує. Для цього зроблений запас палива, дизельного палива, генераторів, їжі, питної води. Ми зробили пункти обігріву.

— Ще одне питання, яке сильно турбує містян, чому кошти бюджету витрачають на дороги?

За словами Віталія Кличка, масових ремонтів доріг немає. Ремонтують найбільш критичні ділянки.

— На жаль, ми не можемо залучати підприємства, які ремонтують дороги, але їхній стан досить поганий. Тоді робимо, як з Подільським спуском. Беремо бруківку і силами наших співробітників перекладаємо при мінімальній витраті коштів. Підіймаємо, рівняємо і знову повертаємо бруківку.

Мінімальне використання коштів, але максимальний ефект від того, що люди, отримуючи зарплату, працюють на те, щоб вирівнювати ситуацію з транспортною інфраструктурою.

Ремонту масового, на жаль, немає. Деякі ключові проблеми, де дійсно дорога вже перестає існувати, ми ремонтуємо. Зараз ми всі сили кидаємо, щоб допомогти військовим та підтримувати ключові напрями забезпечення життєдіяльності міста.

— Незабаром настане період новорічних свят. Чи не завжди столиця була епіцентром святкувань. Якими будуть новорічні свята у Києві?

— Насамперед ми відштовхуємося від безпеки, це питання є ключовим. Новий рік та Різдво скасовувати ніхто не буде. Але масових святкувань 100% не буде.

Зараз ми розглядаємо питання стосовно новорічної ялинки. Щоб у ці складні часи ялинка все ж була. Робимо це, знову ж, відштовхуючись від безпеки. Ближче до Нового року ми вже більш конкретно зможемо сказати.

Новорічна атмосфера все ж має бути, тому ми розглядаємо в обмеженому форматі святкування і Нового року, і Різдва.

Ці традиції та світло (попри темряву, яка відбувається), повинні бути.

Повне інтерв’ю Віталія Кличка дивись у відео.

Зараз столиця робить усе, щоб відновити свою енергосистему. Для цього треба економити електроенергію. Раніше ми розповідали про графіки відключень світла у Києві.

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