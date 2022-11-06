Каким будет Новый год в Киеве и почему средства из бюджета идут на новые дороги — интервью Виталия Кличко

Столица Украины остается в центре всех событий. Массированные удары по городу вызывают большие информационные волны. Очевидно потому, что в Киеве расположены и посольства разных стран, и представительства западных медиа.
Мэр города Виталий Кличко дал большое интервью Вадиму Карпьяку. Он рассказал о том, сколько людей находится в Киеве, почему бюджетные средства тратят на ремонт дорог, возможен ли полный блекаут и будут ли новогодние гуляния в столице.
— Могу четко сказать — мы контролируем информацию, сколько людей находится в нашем городе.
“Ночует” в Киеве около 3 млн киевлян, из них 350 тыс. — внутренне перемещенные лица. Днем приезжает гораздо больше.
“Ночует” в Киеве около 3 млн киевлян, из них 350 тыс. — внутренне перемещенные лица. Днем приезжает гораздо больше.
Каждый десятый человек приехал из других регионов и ищет поддержку. Киев оказывает помощь каждому внутренне перемещенному лицу.
Они пользуются теми же сервисами и привилегиями, что и киевляне. Сейчас не может быть чужих, мы все свои. Мы контролируем ситуацию, касающуюся запасов, резервов и просчета того, что мы должны поддерживать жизнеобеспечение горожан.
— Мы делаем все для того, чтобы этого не произошло. Но будем откровенны — враг делает все для того, чтобы город был без тепла, электричества и водоснабжения. От того, как мы будем подготовлены и как выстоим, зависит будущее страны и каждого из нас.
Мы не исключаем и просчитываем разные сценарии для того, чтобы выдержать и подготовиться.
Мы не исключаем и просчитываем разные сценарии для того, чтобы выдержать и подготовиться.
Мы будем делать все, чтобы оказать помощь каждому нуждающемуся киевлянину. Для этого сделан запас топлива, дизельного топлива, генераторов, еды, питьевой воды. Мы сделали пункты обогрева.
По словам Виталия Кличко, массового ремонта дорог нет. Ремонтируют наиболее критичные участки.
— К сожалению, мы не можем привлекать предприятия, которые ремонтируют дороги, но их состояние достаточно плохое. Тогда делаем, как с Подольским спуском. Берем брусчатку и силами наших сотрудников перекладываем при минимальном расходе средств. Поднимаем, ровняем и снова возвращаем брусчатку.
Минимальное использование средств, но максимальный эффект от того, что люди, получая зарплату, работают на то, чтобы выравнивать ситуацию с транспортной инфраструктурой.
Минимальное использование средств, но максимальный эффект от того, что люди, получая зарплату, работают на то, чтобы выравнивать ситуацию с транспортной инфраструктурой.
Ремонта массового, к сожалению, нет. Некоторые ключевые проблемы, где действительно дорога перестает существовать, мы ремонтируем. Сейчас все силы бросаем, чтобы помочь военным и поддерживать ключевые направления обеспечения жизнедеятельности города.
— В первую очередь мы отталкиваемся от безопасности, этот вопрос является ключевым. Новый год и Рождество отменять никто не будет. Но массовых празднований 100% не будет.
Сейчас мы рассматриваем вопросы, касающиеся новогодней елки. Чтобы в эти сложные времена елка все же была. Делаем это, опять же, отталкиваясь от безопасности. Ближе к Новому году мы уже более конкретно сможем сказать.
Новогодняя атмосфера все же должна быть, поэтому мы рассматриваем в ограниченном формате празднование и Нового года, и Рождества.
Эти традиции и свет (несмотря на происходящую тьму), должны присутствовать.
Эти традиции и свет (несмотря на происходящую тьму), должны присутствовать.
Полное интервью Виталия Кличко смотри в видео.
Сейчас столица делает все, чтобы восстановить свою энергосистему. Для этого нужно экономить электроэнергию. Раньше мы рассказывали про графики отключения света в Киеве.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!