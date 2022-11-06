Каким будет Новый год в Киеве и почему средства из бюджета идут на новые дороги — интервью Виталия Кличко

Столица Украины остается в центре всех событий. Массированные удары по городу вызывают большие информационные волны. Очевидно потому, что в Киеве расположены и посольства разных стран, и представительства западных медиа.

Мэр города Виталий Кличко дал большое интервью Вадиму Карпьяку. Он рассказал о том, сколько людей находится в Киеве, почему бюджетные средства тратят на ремонт дорог, возможен ли полный блекаут и будут ли новогодние гуляния в столице.

— Сколько людей вернулись в Киев?

— Могу четко сказать — мы контролируем информацию, сколько людей находится в нашем городе.

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“Ночует” в Киеве около 3 млн киевлян, из них 350 тыс. — внутренне перемещенные лица. Днем приезжает гораздо больше.

Каждый десятый человек приехал из других регионов и ищет поддержку. Киев оказывает помощь каждому внутренне перемещенному лицу.

Они пользуются теми же сервисами и привилегиями, что и киевляне. Сейчас не может быть чужих, мы все свои. Мы контролируем ситуацию, касающуюся запасов, резервов и просчета того, что мы должны поддерживать жизнеобеспечение горожан.

— Возможен ли вариант полного блекаута?

— Мы делаем все для того, чтобы этого не произошло. Но будем откровенны — враг делает все для того, чтобы город был без тепла, электричества и водоснабжения. От того, как мы будем подготовлены и как выстоим, зависит будущее страны и каждого из нас.

Мы не исключаем и просчитываем разные сценарии для того, чтобы выдержать и подготовиться.

Мы будем делать все, чтобы оказать помощь каждому нуждающемуся киевлянину. Для этого сделан запас топлива, дизельного топлива, генераторов, еды, питьевой воды. Мы сделали пункты обогрева.

— Еще один вопрос, который сильно беспокоит горожан. Почему бюджетные деньги тратят на ремонт дорог?

По словам Виталия Кличко, массового ремонта дорог нет. Ремонтируют наиболее критичные участки.

— К сожалению, мы не можем привлекать предприятия, которые ремонтируют дороги, но их состояние достаточно плохое. Тогда делаем, как с Подольским спуском. Берем брусчатку и силами наших сотрудников перекладываем при минимальном расходе средств. Поднимаем, ровняем и снова возвращаем брусчатку.

Минимальное использование средств, но максимальный эффект от того, что люди, получая зарплату, работают на то, чтобы выравнивать ситуацию с транспортной инфраструктурой.

Ремонта массового, к сожалению, нет. Некоторые ключевые проблемы, где действительно дорога перестает существовать, мы ремонтируем. Сейчас все силы бросаем, чтобы помочь военным и поддерживать ключевые направления обеспечения жизнедеятельности города.

— В скором времени наступит период новогодних праздников. Едва ли не всегда столица была эпицентром празднований. Какими будут новогодние праздники в Киеве?

— В первую очередь мы отталкиваемся от безопасности, этот вопрос является ключевым. Новый год и Рождество отменять никто не будет. Но массовых празднований 100% не будет.

Сейчас мы рассматриваем вопросы, касающиеся новогодней елки. Чтобы в эти сложные времена елка все же была. Делаем это, опять же, отталкиваясь от безопасности. Ближе к Новому году мы уже более конкретно сможем сказать.

Новогодняя атмосфера все же должна быть, поэтому мы рассматриваем в ограниченном формате празднование и Нового года, и Рождества.

Эти традиции и свет (несмотря на происходящую тьму), должны присутствовать.

Полное интервью Виталия Кличко смотри в видео.

Сейчас столица делает все, чтобы восстановить свою энергосистему. Для этого нужно экономить электроэнергию. Раньше мы рассказывали про графики отключения света в Киеве.

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