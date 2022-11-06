Все разговоры об эвакуации из Киева, а что на самом деле? Возможен ли тотальный блекаут и чего ждать киевлянам

Последние несколько недель киевляне волнуются, возможен ли тотальный блекаут в столице. Во время телемарафона исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что полное отключение электросети в Киеве после очередных российских обстрелов в целом возможно.

В этот момент восстановление электричества может занять как час, так и больше времени. Один из сценариев предусматривает возможность эвакуации из Киева во время морозов.

Возможна ли эвакуация из Киева в связи с блекаутом

Сахарук отмечает: причиной блекаута может стать только ситуация, когда автоматика выключит систему без уведомления. Он сравнил это с ситуацией, когда в квартире выбивает пробки из-за перегрузки.

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Блэкаут происходит, когда есть критическая перегрузка и расхождение спроса электроэнергии на ее предложение.

— Это обеспечивается путем ее передачи от объектов генерации к точкам потребления, — объяснил он.

Автоматика срабатывает и отсоединяет потребителей от сети, чтобы та не перегорела. Точечный блекаут уже был в Харькове во время обстрелов. Отметим, что сейчас в Харькове работают не только больницы и социальные учреждения, но и магазины, кафе и даже некоторые развлекательные заведения.

Какие сценарии на полный блекаут

По словам Сахарука, в Киеве и области может отключиться автоматика — так построена система защиты. Вопросом остается только то, сколько потребуется времени, чтобы восстановить электричество. Власти разработали несколько сценариев.

Первый — сработает автоматика, но будет источник питания, который позволит заживить Киев. Тогда электричество удастся восстановить в течение часа.

Второй — если этого источника питания не будет, его нужно будет предоставить через восстановление подстанции или линии. Это будет продолжаться гораздо дольше.

Также на это будет влиять температура и морозы в холодное время.

— В таком случае, нельзя вернуть свет при отсутствии источника питания и на это уходит много часов.

На улице холодно, поэтому в этом случае может ставиться вопрос об эвакуации определенной части населения, — рассказал Сахарук.

Тем временем директор Департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук сообщил, что в столице ситуация контролируется, а причин говорить о чрезвычайной ситуации нет.

— Система гражданской защиты должна быть готова к разным вариантам, но это не значит, что мы готовимся сейчас проводить эвакуацию. Чтобы реагировать правильно, мы должны планировать все возможные случаи, — сказал он.

Городские власти делают все, чтобы минимизировать для жителей последствия постоянных атак России по объектам критической инфраструктуры. В каждом районе Киева подготовят в среднем по 100 пунктов обогрева, которые будут работать в случае чрезвычайных ситуаций зимой.

Поводов для разговоров об эвакуации сейчас нет. Мы нарабатываем разные планы, учим людей реагировать и быть готовыми уже сейчас. Это очень важный шаг во избежание хаоса в процессах, которые должны работать на минимизацию рисков для населения, — подчеркнул он.

Недавно в своем интервью мэр Киева Виталий Кличко уверял, что город делает все возможное, чтобы полного блекаута не было. Но учитывают разные сценарии, делают запасы топлива, еды, воды и готовят пункты обогрева.

Сейчас столица делает все, чтобы восстановить свою энергосистему. Для этого нужно экономить электроэнергию. Раньше мы рассказывали про графики отключения света в Киеве.

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