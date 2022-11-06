Всі розмови про евакуацію з Києва, а що ж насправді? Чи можливий тотальний блекаут та чого чекати киянам

Останні кілька тижнів кияни хвилюються, чи можливий тотальний блекаут у столиці. Під час телемарафону виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що повне відключення електромережі у Києві після чергових російських обстрілів можливе.

У цей момент відновлення електрики може тривати як годину, так і більше часу. Загалом така ситуація може стати підставою для евакуації з Києва під час морозів.

Чи можлива евакуація з Києва через блекаут

Сахарук наголошує: причиною блекауту може стати лише ситуація, коли автоматика вимикатиме систему без повідомлення. Він порівняв це з ситуацією, коли у квартирі вибиває пробки через перенавантаження.

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Блекаут відбувається, коли є критичне перевантаження та розбіжність попиту електроенергії на її пропозицію.

— Це забезпечується шляхом передання її від об’єктів генерації до точок споживання, — пояснив він.

Автоматика спрацьовує та від’єднує споживачів від мережі, щоб та не перегоріла. Точковий блекаут вже був у Харкові під час обстрілів. Зауважимо, що нині у Харкові працюють не тільки лікарні й соціальні установи, а й крамниці, кафе і навіть деякі розважальні заклади.

Які сценарії на повний блекаут

За словами Сахарука, у Києві та області може від’єднатися автоматика — так побудовано систему захисту. Питанням залишається тільки те, скільки потрібно буде часу, щоб відновити електрику. Влада розробила кілька сценаріїв.

Перший — спрацює автоматика, але буде джерело живлення, яке дозволить заживити Київ. Тоді електрику вдасться поновити за годину.

Другий — якщо цього джерела живлення не буде, його потрібно буде надати через відновлення підстанції або лінії. Це триватиме значно довше.

Також на це впливатиме температура та морози у холодну пору.

— У цьому випадку не можна повернути світло за відсутності джерела живлення і на це потрібно багато годин.

На вулиці холодно, тому у цьому разі можуть ставити питання про евакуацію певної частини населення, — розповів Сахарук.

Натомість директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук заспокоює: у столиці ситуація контрольована. Наразі немає причин, щоб говорити про надзвичайну ситуацію.

— Система цивільного захисту має бути готова до різних варіантів, але це не означає, що ми зараз готуємося проводити евакуацію. Щоб реагувати правильно, ми мусимо мати план на всі можливі випадки, — сказав він.

Міська влада робить все, аби мінімізувати для мешканців наслідки постійних атак Росії на об’єкти критичної інфраструктури. У кожному районі Києва підготують в середньому по 100 пунктів обігріву, які працюватимуть у випадку надзвичайних ситуацій взимку.

Причин для розмов про евакуацію зараз немає. Ми напрацьовуємо різні плани, вчимо людей реагувати й бути готовими вже зараз. Це дуже важливий крок, щоб уникнути хаосу в процесах, які мають працювати на мінімізацію ризиків для населення, — наголосив він.

Нещодавно у своєму інтерв’ю міський голова Києва Віталій Кличко запевняв, що місто робить усе можливе, аби повного блекауту не було. Про ситуацію зі світлом у Києві та плани міської влади на новорічні свята читай за лінком вище.

Зараз столиця робить усе, щоб відновити свою енергосистему. Для цього треба економити електроенергію. Раніше ми розповідали про графіки відключень світла у Києві.

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