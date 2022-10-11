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Ця зима — виклик для всіх: інтерв’ю з очільником Київської ОВА про готовність до зими та відновлення області

Аліна Матвійчук, журналістка програми Вікна-новини 11 Жовтня 2022, 13:00
Олексій Кулеба: інтерв’ю про ситуацію на Київщині та готовність до зими
Фото: Facebook

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