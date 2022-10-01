Про кінець війни в Україні, агонію Путіна та ядерний блеф — інтерв’ю керівника ГУР Кирила Буданова

Останнім часом на фронті почалось пожвавлення: ЗСУ йдуть у контрнаступ та звільняють українські землі, а російський режим тріщить по швах та б’ється в агонії.
Про це свідчать поспішні спроби РФ анексувати тимчасово окуповані території. Та є орган, який точно знає, що насправді відбувається в Кремлі, потаємні плани та найбільші страхи Путіна.
Це Головне управління розвідки Міноборони України. Його керівник генерал-майор Кирило Буданов дав інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук в ефірі національного марафону новин.
Читай, коли Україна звільнить Крим, чи справді ядерні погрози пропагандистів — блеф та чому часткова мобілізація у РФ є подарунком для нас.
Буданов вважає, що війна в Україні “не такий вже довгий час буде продовжуватись, скоро це закінчиться”. Ми обов’язково вийдемо на свої адмінкордони станом на 1991 рік, тобто відвоюємо всі тимчасово окуповані території включно з Кримом та Донбасом.
І це може статись незабаром. За словами генерала, йдеться про першу половину 2023 року.
— Якщо пам’ятаєте мої висловлювання десь наприкінці травня, то я тоді розказав алгоритм. Я казав, що в червні ми будемо трохи, на жаль, втрачати, в липні буде умовний застій, в серпні почнемо рухи на відновлення своєї території.
Взимку війна значною мірою стихне. І після зими почнеться завершення цього конфлікту виходом на першому етапі на адмінкордони станом на 1991 рік, — прогнозує Буданов.
Взимку війна значною мірою стихне. І після зими почнеться завершення цього конфлікту виходом на першому етапі на адмінкордони станом на 1991 рік, — прогнозує Буданов.
Фото: ГУР МОУ / Facebook
Деякі військові експерти на Заході вважають, що Україна зможе зайти в Крим влітку 2023 року, але керівник ГУР впевнений, що це станеться раніше.
— До кінця весни. Можливо, трішки раніше: у днях можна помилятись, а в алгоритмі дій — ні, — зазначає він.
У самого генерала особливе ставлення до півострова, адже він там виріс. На думку Буданова, повернути Крим, на жаль, можна лише військовим шляхом.
Я там багато разів був. Це моя така друга батьківщина. Я виріс в Криму. І ми туди повернемось досить скоро. Так, зі зброю повернемось. Іншого варіанту не існує.
Я там багато разів був. Це моя така друга батьківщина. Я виріс в Криму. І ми туди повернемось досить скоро. Так, зі зброю повернемось. Іншого варіанту не існує.
На переконання керівника ГУР, нині не потрібно боятись, що Росія завдасть ядерного удару по території України.
Станом на зараз нема жодних підстав вважати, що ядерний удар в найближчій якійсь перспективі може бути нанесений по території України, — наголошує Буданов.
Станом на зараз нема жодних підстав вважати, що ядерний удар в найближчій якійсь перспективі може бути нанесений по території України, — наголошує Буданов.
Адже це поставить крапку на РФ, якщо російське керівництво наважиться на такі дії.
— Крім того, що вони кричать про це з екранів телевізорів, насправді вони чітко розуміють, чим це все обернеться для них. І таких планів у них зараз нема, — підкреслює генерал.
За словами Буданова, нашим громадянам не варто хвилюватись через мобілізацію в Росії, бо це “подарунок для України”.
Це тільки пришвидшить процес, який вже неможливо спинити, це його (Путіна — ред.) агонія. Вони зараз стикнуться з проблемою, яку ми вже пережили, — каже генерал.
Це тільки пришвидшить процес, який вже неможливо спинити, це його (Путіна — ред.) агонія. Вони зараз стикнуться з проблемою, яку ми вже пережили, — каже генерал.
Росія загнала себе в глухий кут, проте з нього ще можна вийти. Для цього РФ потрібно визнати, що напад на Україну був помилкою. І російська влада вже знає, як це показати для свого населення.
Російській армії треба вийти за межі адмінкордонів України 1991 року і знову почати вибудовувати діалог зі світом. Але такий варіант “автоматично означає трансфер влади в Росії”.
Після поразки Росія матиме два варіанти:
Раніше Головнокомандувач ЗСУ дав перше інтерв’ю за сім місяців повномасштабної агресії РФ. Читай, що розповів Валерій Залужний про початок вторгнення і війну в Україні.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!