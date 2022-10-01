Про кінець війни в Україні, агонію Путіна та ядерний блеф — інтерв’ю керівника ГУР Кирила Буданова

Останнім часом на фронті почалось пожвавлення: ЗСУ йдуть у контрнаступ та звільняють українські землі, а російський режим тріщить по швах та б’ється в агонії.

Про це свідчать поспішні спроби РФ анексувати тимчасово окуповані території. Та є орган, який точно знає, що насправді відбувається в Кремлі, потаємні плани та найбільші страхи Путіна.

Це Головне управління розвідки Міноборони України. Його керівник генерал-майор Кирило Буданов дав інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук в ефірі національного марафону новин.

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Коли закінчиться війна в Україні

Буданов вважає, що війна в Україні “не такий вже довгий час буде продовжуватись, скоро це закінчиться”. Ми обов’язково вийдемо на свої адмінкордони станом на 1991 рік, тобто відвоюємо всі тимчасово окуповані території включно з Кримом та Донбасом.

І це може статись незабаром. За словами генерала, йдеться про першу половину 2023 року.

— Якщо пам’ятаєте мої висловлювання десь наприкінці травня, то я тоді розказав алгоритм. Я казав, що в червні ми будемо трохи, на жаль, втрачати, в липні буде умовний застій, в серпні почнемо рухи на відновлення своєї території.

Взимку війна значною мірою стихне. І після зими почнеться завершення цього конфлікту виходом на першому етапі на адмінкордони станом на 1991 рік, — прогнозує Буданов.

Деякі військові експерти на Заході вважають, що Україна зможе зайти в Крим влітку 2023 року, але керівник ГУР впевнений, що це станеться раніше.

— До кінця весни. Можливо, трішки раніше: у днях можна помилятись, а в алгоритмі дій — ні, — зазначає він.

У самого генерала особливе ставлення до півострова, адже він там виріс. На думку Буданова, повернути Крим, на жаль, можна лише військовим шляхом.

Я там багато разів був. Це моя така друга батьківщина. Я виріс в Криму. І ми туди повернемось досить скоро. Так, зі зброю повернемось. Іншого варіанту не існує.

Ядерний шантаж РФ

На переконання керівника ГУР, нині не потрібно боятись, що Росія завдасть ядерного удару по території України.

Станом на зараз нема жодних підстав вважати, що ядерний удар в найближчій якійсь перспективі може бути нанесений по території України, — наголошує Буданов.

Адже це поставить крапку на РФ, якщо російське керівництво наважиться на такі дії.

— Крім того, що вони кричать про це з екранів телевізорів, насправді вони чітко розуміють, чим це все обернеться для них. І таких планів у них зараз нема, — підкреслює генерал.

Мобілізація в Росії — подарунок для України

За словами Буданова, нашим громадянам не варто хвилюватись через мобілізацію в Росії, бо це “подарунок для України”.

Це тільки пришвидшить процес, який вже неможливо спинити, це його (Путіна — ред.) агонія. Вони зараз стикнуться з проблемою, яку ми вже пережили, — каже генерал.

Росія загнала себе в глухий кут, проте з нього ще можна вийти. Для цього РФ потрібно визнати, що напад на Україну був помилкою. І російська влада вже знає, як це показати для свого населення.

Російській армії треба вийти за межі адмінкордонів України 1991 року і знову почати вибудовувати діалог зі світом. Але такий варіант “автоматично означає трансфер влади в Росії”.

Після поразки Росія матиме два варіанти:

визнати свої помилки, обрати іншу владу, видозмінитись, позбавитись давно анексованих територій, перетворитись на справжню федерацію або конфедерацію; розділитись, створити на своїй території три-п’ять чи більше нових держав.

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