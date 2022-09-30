Перечекати путінські конвульсії ядерного шантажу: Денисенко про ймовірність удару

Сьогодні так звані чиновники РФ зібралися в одному залі для оголошення про “приєднання нових територій до складу Росії”. Насправді ж весь світ розуміє: весь цей фарс необхідний для легалізації анексії українських територій — хоча б в очах самих росіян.

Разом з тим варто розуміти: саме відсьогодні Путін оголошуватиме ядерний удар щодня, вважає директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко.

Він розповів про погрози Кремля, визнання окупованих територій частиною Росії та недовіру Путіна до міністерства оборони.

За словами Денисенка, від Росії відвернулися навіть найближчі союзники, а Китай поглядає на конвульсивні дії російського президента наче на вчинки блаженного.

— Його підштовхує внутрішня ланка влади, яка хоче логічного закінчення війни. Зараз же, я впевнений, знову ввійде в гру карта енергетичного шантажу Європи.

І от весь цимус: саме після “приєднання” наших територій, Путін буде їх “захищати” від НАТО. Зараз ми входимо в місяць турбулентності та великих страхів.

Денисенко впевнений: тепер чи не щодня ми будемо чути та бачити інформаційні вкиди про те, що звідкись виїхала ядерна боєголовка, а там зарядилася ракета. Ці “удари” будуть переносити з дня на день, з години на годину. Просто необхідно витримати цей період.

Читати на тему Чого очікувати від ядерного шантажу Путіна — думка експерта Олега Жданова Військовий експерт Олег Жданов розповів про мобілізацію в Росії та ймовірність застосування ядерної зброї.

— Путін не уявляє своєї поразки у цій війні. Він і досі вважає, що Росія нічого не втратила. Він не довіряє своєму міністерству оборони, тож, імовірно, приймає всі важливі рішення одноосібно.

І, щоб там не говорив наш загарбник, які б плани не будував та про які б “цінності Расєї” не мріяв — нам варто вірити у власну перемогу та допомагати Збройним силам України відстоювати добро на лінії фронту. До речі, за діями на передовій можеш спостерігати в нашій актуальній карті бойових дій.

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