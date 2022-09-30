Актуальна карта бойових дій в Україні 30 вересня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

219 днів поспіль ранок українців починається не з кави, а з трагічних, щемливих, інколи позитивних новин з війни та спогляданням карти бойових дій в Україні.

Лінія фронту пролягає в душі кожного з нас, а тому відкинути емоції в бік буває досить складно. Водночас необхідно зберігати холодний розум та аналізувати події в Україні, щоб зберегти собі життя.

Генштаб ЗСУ допомагає в цьому та попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 вересня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська досягають значних успіхів навколо Лиману, наступаючи з півночі вздовж дуги Зелена Долина-Колодязі та з південного сходу в районі Ямполя.

Щодо Херсонської області, то ЗСУ продовжують позиційні бої в невизначених місцях для консолідації та покращення своїх позицій уздовж Південної осі.

Тим часом російські війська продовжують безуспішні наземні атаки в Донецькій області. А Кремль починає обмежувати пересування російських громадян у прикордонні регіони РФ, щоб впоратись із сотнями тисяч людей, які намагаються втекти з країни.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 30 вересня 2022 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що за минулу добу противник завдав:

чотири ракетних удари;

чотири авіаційних удари;

понад 28 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Від ворожих ударів постраждало понад 20 населених пунктів, зокрема Краматорськ, Бахмут, Кривий Ріг, Дніпро, Миколаїв, Нікополь, Павлівка, Високопілля, Мирне.

У результаті удару по Зеленодольській ТЕС постраждало понад десять цивільних осіб.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.

На інших напрямках росіяни обстріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

на Сіверському напрямку — атаки зазнала Сеньківка Чернігівської області;

напрямку — атаки зазнала Сеньківка Чернігівської області; на Слобожанському напрямку — влучили у Ветеринарне, Соснівку, Стрілечу, Красне, Глибоке, Колодязне, Дворічну, Грушівку, Сенькове та Оскіл;

напрямку — влучили у Ветеринарне, Соснівку, Стрілечу, Красне, Глибоке, Колодязне, Дворічну, Грушівку, Сенькове та Оскіл; на Краматорському напрямку — вдарили по населених пунктах Новий Мир, Катеринівка, Нове, Новоселівка, Богородичне, Пришиб, Блакитні Озера, Щурове, Донецьке, Старий Караван, Діброва, Райгородок, Озерне, Закітне та Верхньокам’янське;

напрямку — вдарили по населених пунктах Новий Мир, Катеринівка, Нове, Новоселівка, Богородичне, Пришиб, Блакитні Озера, Щурове, Донецьке, Старий Караван, Діброва, Райгородок, Озерне, Закітне та Верхньокам’янське; на Бахмутському напрямку — постраждали Роздолівка, Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Іванівське, Весела Долина, Одрадівка, Зайцеве та Торецьк;

напрямку — постраждали Роздолівка, Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Іванівське, Весела Долина, Одрадівка, Зайцеве та Торецьк; на Авдіївському напрямку — атакували в районах населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Первомайське, Опитне, Піски та Мар’їнка;

напрямку — атакували в районах населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Первомайське, Опитне, Піски та Мар’їнка; на Новопавлівському напрямку — обстріляли населені пункти Времівка, Велика Новосілка, Новопіль, Нескучне та Новоукраїнка;

напрямку — обстріляли населені пункти Времівка, Велика Новосілка, Новопіль, Нескучне та Новоукраїнка; на Запорізькому напрямку — руйнувань зазнали Темирівка, Яблукове, Успенівка, Полтавка, Залізничне, Гуляйполе, Чарівне, Дорожнянка, Кам’янське, Мала Токмачка, Білогір’я, Червоне;

напрямку — руйнувань зазнали Темирівка, Яблукове, Успенівка, Полтавка, Залізничне, Гуляйполе, Чарівне, Дорожнянка, Кам’янське, Мала Токмачка, Білогір’я, Червоне; на Південнобузькому напрямку — обстрілів зазнали райони понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення: Нікополь, Високопілля, Архангельське, Осокорівка, Тернівка, Білогірка, Сухий Ставок, Благодатне, Ольгине, Лимани, Правдине, Мирне та інші.

Тим часом росіяни продовжують зазнавати втрат, зокрема в районі Нової Кубані Херсонської області наші військові уразили зосередження живої сили та військової техніки противника. Це призвело до детонації боєприпасів.

А в результаті вогневого ураження окупантів в районі Софіївки Бердянського району Запорізької області росіяни втратили понад 40 осіб пораненими та близько 15 загиблими.

Крім того, в лікувальні заклади Старобільська Луганської області за останні дні доставлено понад 200 поранених загарбників.

За минулу добу українські підрозділи відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Весела Долина, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Первомайське, Виїмка, Павлівка та Безіменне.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала сім ударів. Підтверджено ураження:

одного опорного пункту;

десяти місць скупчення озброєння та військової техніки;

шести зенітних ракетних комплексів противника.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили БпЛА.

Ракетні війська та артилерія уразили:

чотири командних пункти;

15 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника;

шість складів з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами.

Учора росіяни знову обстріляли Миколаїв. Цього разу окупанти влучили касетними снарядами в районі зупинки громадського транспорту. Читай, що відомо про вибухи в Миколаєві 29 вересня.

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