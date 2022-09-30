Актуальна карта бойових дій в Україні 30 вересня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

219 днів поспіль ранок українців починається не з кави, а з трагічних, щемливих, інколи позитивних новин з війни та спогляданням карти бойових дій в Україні.
Лінія фронту пролягає в душі кожного з нас, а тому відкинути емоції в бік буває досить складно. Водночас необхідно зберігати холодний розум та аналізувати події в Україні, щоб зберегти собі життя.
Генштаб ЗСУ допомагає в цьому та попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська досягають значних успіхів навколо Лиману, наступаючи з півночі вздовж дуги Зелена Долина-Колодязі та з південного сходу в районі Ямполя.
Щодо Херсонської області, то ЗСУ продовжують позиційні бої в невизначених місцях для консолідації та покращення своїх позицій уздовж Південної осі.
Тим часом російські війська продовжують безуспішні наземні атаки в Донецькій області. А Кремль починає обмежувати пересування російських громадян у прикордонні регіони РФ, щоб впоратись із сотнями тисяч людей, які намагаються втекти з країни.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що за минулу добу противник завдав:
Від ворожих ударів постраждало понад 20 населених пунктів, зокрема Краматорськ, Бахмут, Кривий Ріг, Дніпро, Миколаїв, Нікополь, Павлівка, Високопілля, Мирне.
У результаті удару по Зеленодольській ТЕС постраждало понад десять цивільних осіб.
На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.
На інших напрямках росіяни обстріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:
Тим часом росіяни продовжують зазнавати втрат, зокрема в районі Нової Кубані Херсонської області наші військові уразили зосередження живої сили та військової техніки противника. Це призвело до детонації боєприпасів.
А в результаті вогневого ураження окупантів в районі Софіївки Бердянського району Запорізької області росіяни втратили понад 40 осіб пораненими та близько 15 загиблими.
Крім того, в лікувальні заклади Старобільська Луганської області за останні дні доставлено понад 200 поранених загарбників.
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook
За минулу добу українські підрозділи відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Весела Долина, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Первомайське, Виїмка, Павлівка та Безіменне.
Авіація Сил оборони протягом доби завдала сім ударів. Підтверджено ураження:
Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили БпЛА.
Ракетні війська та артилерія уразили:
Учора росіяни знову обстріляли Миколаїв. Цього разу окупанти влучили касетними снарядами в районі зупинки громадського транспорту. Читай, що відомо про вибухи в Миколаєві 29 вересня.
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