Актуальная карта боевых действий в Украине 30 сентября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

219 дней подряд утро украинцев начинается не с кофе, а с трагических, щемящих, иногда положительных новостей с войны и просмотром карты боевых действий в Украине.

Линия фронта проходит в душе каждого из нас, а поэтому отбросить эмоции в сторону бывает достаточно сложно. В то же время, необходимо сохранять холодный ум и анализировать события в Украине, чтобы сохранить себе жизнь.

Генштаб ВСУ помогает в этом и предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 30 сентября 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска достигают значительных успехов вокруг Лимана, наступая с севера вдоль дуги Зеленая Долина-Колодецы и с юго-востока в районе Ямполя.

Что касается Херсонской области, то ВСУ продолжают позиционные бои в неопределенных местах для консолидации и улучшения своих позиций вдоль Южной оси.

Между тем, российские войска продолжают безуспешные наземные атаки в Донецкой области. Кремль же начинает ограничивать передвижение российских граждан в приграничные регионы РФ, чтобы справиться с сотнями тысяч людей, пытающихся бежать из страны.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 30 сентября 2022 года

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за минувшие сутки противник нанес:

четыре ракетных удара;

четыре авиационных удара;

более 28 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

От вражеских ударов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Краматорск, Бахмут, Кривой Рог, Днепр, Николаев, Никополь, Павловка, Высокополье, Мирное.

В результате удара по Зеленодольской ТЭС пострадали более десяти гражданских лиц.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений.

На других направлениях россияне обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

на Северском направлении — атаке подверглась Сеньковка Черниговской области;

направлении — атаке подверглась Сеньковка Черниговской области; на Слобожанском направлении — попали в Ветеринарное, Сосновку, Стрелечье, Красное, Глубокое, Колодезное, Двухлетнее, Грушевку, Сеньково и Оскол;

на Краматорском направлении — ударили по населенным пунктам Новый Мир, Екатериновка, Новое, Новоселовка, Богородичное, Пришиб, Голубые Озера, Щуровое, Донецкое, Старый Караван, Диброва, Райгородок, Озерное, Закотное и Верхнекаменное;

направлении — ударили по населенным пунктам Новый Мир, Екатериновка, Новое, Новоселовка, Богородичное, Пришиб, Голубые Озера, Щуровое, Донецкое, Старый Караван, Диброва, Райгородок, Озерное, Закотное и Верхнекаменное; на Бахмутском направлении — пострадали Раздолевка, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Ивановское, Веселая Долина, Одрадовка, Зайцево и Торецк;

направлении — пострадали Раздолевка, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Ивановское, Веселая Долина, Одрадовка, Зайцево и Торецк; на Авдеевском направлении — атаковали в районах населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Опытное, Пески и Марьинка;

направлении — атаковали в районах населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Первомайское, Опытное, Пески и Марьинка; на Новопавловском направлении — обстреляли населенные пункты Времовка, Большая Новоселка, Новополь, Нескучное и Новоукраинка;

направлении — обстреляли населенные пункты Времовка, Большая Новоселка, Новополь, Нескучное и Новоукраинка; на Запорожском направлении — разрушения получили Темировка, Яблоково, Успеновка, Полтавка, Зализничное, Гуляйполе, Волшебное, Дорожнянка, Каменское, Малая Токмачка, Белогорье, Красное;

направлении — разрушения получили Темировка, Яблоково, Успеновка, Полтавка, Зализничное, Гуляйполе, Волшебное, Дорожнянка, Каменское, Малая Токмачка, Белогорье, Красное; на Южнобужском направлении — обстрелам подверглись районы более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения: Никополь, Высокополье, Архангельское, Осокоровка, Терновка, Белогорка, Сухой Ставок, Благодатное, Ольгино, Лиманы, Правдино, Мирное и другие.

Между тем россияне продолжают нести потери, в частности в районе Новой Кубани Херсонской области наши военные поразили сосредоточение живой силы и военной техники противника. Это привело к детонации боеприпасов.

А в результате огневого поражения оккупантов в районе Софиевки Бердянского района Запорожской области россияне потеряли более 40 человек ранеными и около 15 погибшими.

Кроме того, в лечебные учреждения Старобельска Луганской области за последние дни доставлено более 200 раненых захватчиков.

За минувшие сутки украинские подразделения отбили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Веселая Долина, Бахмутское, Одрадовка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Первомайское, Выемка, Павловка и Безымянное.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла семь ударов. Подтверждено поражение:

одного опорного пункта;

десяти мест скопления вооружения и военной техники;

шести зенитных ракетных комплексов противника.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили БПЛА.

Ракетные войска и артиллерия поразили:

четыре командных пункта;

15 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника;

шесть складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Вчера россияне снова обстреляли Николаев. На этот раз оккупанты попали кассетными снарядами в районе остановки общественного транспорта. Читай, что известно про взрывы в Николаеве 29 сентября.

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