Актуальная карта боевых действий в Украине 30 сентября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

219 дней подряд утро украинцев начинается не с кофе, а с трагических, щемящих, иногда положительных новостей с войны и просмотром карты боевых действий в Украине.
Линия фронта проходит в душе каждого из нас, а поэтому отбросить эмоции в сторону бывает достаточно сложно. В то же время, необходимо сохранять холодный ум и анализировать события в Украине, чтобы сохранить себе жизнь.
Генштаб ВСУ помогает в этом и предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска достигают значительных успехов вокруг Лимана, наступая с севера вдоль дуги Зеленая Долина-Колодецы и с юго-востока в районе Ямполя.
Что касается Херсонской области, то ВСУ продолжают позиционные бои в неопределенных местах для консолидации и улучшения своих позиций вдоль Южной оси.
Между тем, российские войска продолжают безуспешные наземные атаки в Донецкой области. Кремль же начинает ограничивать передвижение российских граждан в приграничные регионы РФ, чтобы справиться с сотнями тысяч людей, пытающихся бежать из страны.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за минувшие сутки противник нанес:
От вражеских ударов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Краматорск, Бахмут, Кривой Рог, Днепр, Николаев, Никополь, Павловка, Высокополье, Мирное.
В результате удара по Зеленодольской ТЭС пострадали более десяти гражданских лиц.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений.
На других направлениях россияне обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:
Между тем россияне продолжают нести потери, в частности в районе Новой Кубани Херсонской области наши военные поразили сосредоточение живой силы и военной техники противника. Это привело к детонации боеприпасов.
А в результате огневого поражения оккупантов в районе Софиевки Бердянского района Запорожской области россияне потеряли более 40 человек ранеными и около 15 погибшими.
Кроме того, в лечебные учреждения Старобельска Луганской области за последние дни доставлено более 200 раненых захватчиков.
Фото: Генштаб ВСУ / Facebook
За минувшие сутки украинские подразделения отбили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Веселая Долина, Бахмутское, Одрадовка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Первомайское, Выемка, Павловка и Безымянное.
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла семь ударов. Подтверждено поражение:
Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили БПЛА.
Ракетные войска и артиллерия поразили:
Вчера россияне снова обстреляли Николаев. На этот раз оккупанты попали кассетными снарядами в районе остановки общественного транспорта. Читай, что известно про взрывы в Николаеве 29 сентября.
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