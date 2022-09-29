Украина

Обстреляли людный район в час-пик! Россияне выпустили кассетные снаряды по Николаеву — есть жертвы

Елена Яковлева, редактор сайта 29 сентября 2022, 20:00

Больше видео
Історія родини, яка загинула в Дніпрі 29 вересня від російського обстрілу
На руинах сидел только пес и выл — трагическая история семьи, погибшей в Днепре в результате российских ударов
0:05:19
Преступления россиян
Централизованная команда российских палачей: обнародованы доказательства военных преступлений в Киевской области
0:05:03
Партизани України
Партизаны защищают страну во вражеском тылу. Кто они на самом деле и как помогают Украине
Бабин Яр трагедія
Два дня — десятки тысяч смертей. Рассказываем о трагедии в Бабьем Яру
Смотреть больше

Последние видео
Історія родини, яка загинула в Дніпрі 29 вересня від російського обстрілу

На руинах сидел только пес и выл — трагическая история семьи, погибшей в Днепре в результате российских ударов
Північний потік: вибухи на газопроводі та реакція світу
Диверсия, акт терроризма, новая фаза гибридной войны? Рассказываем о взрывах на Северном потоке и реакции мира
0:00:16
Вибухи в Миколаєві: що відомо на сьогодні, 29 вересня 2022
Обстреляли людный район в час-пик! Россияне выпустили кассетные снаряды по Николаеву — есть жертвы
Гендиректор Yakaboo потрапив у гучний скандал: що сталося
“Женщины, которые тратят деньги мужчин” — чем обернулось сексистское высказывание гендиректора Yakaboo
0:00:07
Освобожденные пленные
Еще одни, но не последние! Украина вернула домой шестерых героев
0:05:19
Преступления россиян
Централизованная команда российских палачей: обнародованы доказательства военных преступлений в Киевской области
Яким Дмитро Гапчинський повернувся з фронту
Устроил сюрприз — как муж художницы Евгении Гапчинской вернулся с фронта
0:05:03
Партизани України
Партизаны защищают страну во вражеском тылу. Кто они на самом деле и как помогают Украине
Бабин Яр трагедія
Два дня — десятки тысяч смертей. Рассказываем о трагедии в Бабьем Яру
0:01:47
Вибухи у Дніпрі сьогодні
Убили двоих детей! Оккупанты ударили по жилому кварталу Днепра, есть погибшие
Больше видео
Північний потік: вибухи на газопроводі та реакція світу
Читать дальше
Диверсия, акт терроризма, новая фаза гибридной войны? Рассказываем о взрывах на Северном потоке и реакции мира
Гендиректор Yakaboo потрапив у гучний скандал: що сталося
Читать дальше
“Женщины, которые тратят деньги мужчин” — чем обернулось сексистское высказывание гендиректора Yakaboo

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь