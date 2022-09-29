Обстреляли людный район в час-пик! Россияне выпустили кассетные снаряды по Николаеву — есть жертвы

Россияне снова обстреляли Николаев. На этот раз оккупанты попали кассетными снарядами в районе остановки общественного транспорта. Три человека погибли.

Есть повреждения жилых домов и электросетей. Об этом сообщил Мэр Николаева Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.

Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева добавила, что по состоянию на данный момент известно еще о 12 раненых. На месте работают соответствующие службы и бригады скорой помощи.

Попадание кассетными снарядами в район остановки общественного транспорта в людном районе города! Именно в час пик… Именно тогда, когда мирные жители возвращались домой…

Это не что иное, как целенаправленный террористический акт по уничтожению мирного населения! — написала она.

Россияне продолжают терроризировать Николаевскую область и обстреливать ее общины ракетами, РСЗО и дронами-камикадзе. Читай, что известно про взрывы в Николаеве 28 сентября.

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