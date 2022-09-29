Обстріляли людний район у час-пік! Росіяни випустили касетні снаряди по Миколаєву — є жертви

Росіяни знову обстріляли Миколаїв. Цього разу окупанти влучили касетними снарядами в районі зупинки громадського транспорту. Три людини загинули.

Є пошкодження житлових будинків і електромереж. Про це повідомив Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у своєму Telegram-каналі.

Голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва додала, що станом на зараз відомо ще про 12 поранених. На місці працюють відповідні служби та бригади швидкої допомоги.

Влучання касетними снарядами в район зупинки громадського транспорту в людному районі міста! Саме в “час-пік”… Саме тоді, коли мирні мешканці повертались додому…

Це не що інше, як цілеспрямований терористичний акт на знищення мирного населення! — написала вона.

Росіяни продовжують тероризувати Миколаївську область та обстрілювати її громади ракетами, РСЗВ та дронами-камікадзе. Читай, що відомо про вибухи в Миколаєві 28 вересня.

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