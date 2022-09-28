Нічні та ранкові вибухи у Миколаєві та області: росіяни знову вдарили по обласному центру, є руйнування

Росіяни продовжують тероризувати Миколаївську область та обстрілювати її громади ракетами, РСЗВ та дронами-камікадзе.

Дізнайся, що відомо про наслідки нічних та ранкових ворожих обстрілів Миколаївської області протягом останніх двох днів.

Вибухи у Миколаєві 28 вересня

28 вересня орієнтовно об 00:50 Миколаїв знову зазнав ракетних обстрілів. Під ударом опинилась промислова зона.

За попередньою інформацією голови обласної військової адміністрації Віталія Кіма, обійшлось без жертв та постраждалих.

Під постійним вогнем залишаються села, розташовані на лінії розмежування. У Баштанському районі сьогодні обстрілів зазнала станція Березнегувате. Постраждалих та руйнувань немає.

Близько 07:00 зафіксовано обстріли околиць села Новоолександрівка Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Крім того, село Широке зазнало обстрілів. Зафіксовано влучання по відкритих територіях, дорожньому покриттю та сільгосппідприємству. Постраждалих немає.

Наслідки обстрілів Миколаєва 27 вересня

Уночі 27 вересня російські ракети пошкодили водогін і вісім багатоповерхівок. Через це жителі великого мікрорайону та центру Миколаєва залишились без водопостачання.

Понівечені приватні будинки, магазини в центрі міста, а також сквер Серце міста. На щастя, люди не постраждали.

Під обстріл також потрапило приватне підприємство в промисловій зоні. Росіяни випустили по Миколаєву дві ракети з реактивних систем залпового вогню Торнадо-С та шість ракет С-300.

Удень загарбники атакували аквазону Очакова та випустили три дрони-камікадзе по портовій зоні. Усі вдалося збити силами протиповітряної оборони.

Також, за інформацією ОК Південь, наші сили ППО знищили ракету Х-31, яку росіяни випустили з винищувача Су-35 по Березнегуватому.

Ворожі обстріли Марганця в Дніпропетровській області не припиняються ані на день. Дивись наслідки російських атак на місто.

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