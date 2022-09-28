Україна

Нічні та ранкові вибухи у Миколаєві та області: росіяни знову вдарили по обласному центру, є руйнування

Олена Горячева 28 Вересня 2022, 12:00

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