Актуальна карта бойових дій в Україні 28 вересня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Ранкова руханка українця здебільшого зводиться до кількох простих вправ: прокинутись від повітряної тривоги, надіслати прокляття ворогу у думках, задонатити на ЗСУ, перевірити карту бойових дій та кількість ліквідованих окупантів.

Усю детальну інформацію про небезпечні напрямки та місця, де точаться запеклі бої, щоденно публікує Генштаб ЗСУ.

На вечір можна повторити заняття, але якщо сил після посиленої роботи задля перемоги вже не залишилось, тоді варто обрати щось одне, і нехай воно принесе користь нашим захисникам.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує процес призову у РФ:

Кремль стикається з важким завданням, намагаючись заспокоїти російський народ, водночас мобілізуючи достатньо людей, щоб продовжувати боротьбу.

Також Кремль розглядає можливість офіційного закриття своїх кордонів або більш формального обмеження пересування чоловіків призовного віку всередині країни, щоб ефективніше провести свою “часткову мобілізацію”.

Російська окупаційна влада почала оголошувати результати фіктивних референдумів про анексію, посилаючись на відверто сфальсифіковані дані про явку.

Крім того, експерти заявляють, що запланована Кремлем анексія окупованих територій України може відбутися до або незабаром після 1 жовтня, що співпадає з плановим осіннім призовом в Росії. Російська влада може використати це, щоб забезпечити можливість примусового призову українських цивільних воювати проти України.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 28 вересня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні захоплених територій, спробах повної окупації Донецької області, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках.

За добу росіяни завдали два ракетних та шість авіаційних ударів, здійснили понад 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах.

Від ворожого вогневого ураження постраждали понад 15 населених пунктів. Зокрема, Запоріжжя, Миколаїв, Очаків, Авдіївка, Красногорівка, Полтавка та Мар’їнка.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії:

на Сіверському напрямку — в районах населених пунктів Гута-Студенецька, Михайлове, Соснівка і Старосілля Чернігівської області та Проходи та Нова Гута Сумської області;

на Слобожанському напрямку — в районах населених пунктів Ветеринарне, Уди, Вовчанськ, Гоптівка та Стрілеча ;

на Краматорському напрямку — Голубі Озера, Сіверськ, Верхньокам’янське, Дворічне, Дронівка, Закітне та Міньківка ;

на Бахмутському напрямку — Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Соледар, Яковлівка, Нью-Йорк і Роздолівка ;

на Авдіївському напрямку — Авдіївка, Бердичі, Опитне, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка ;

на Новопавлівському напрямку — Єгорівка, Вугледар, Пречистівка, Богоявленка та Павлівка.

На Запорізькому напрямку обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них — Новосілка, Степногірськ, Шевченко, Новопіль, Времівка, Полтавка та Успенівка.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

З метою ведення розвідки, коригування вогню та ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив понад 50 вильотів БпЛА, зокрема, іранського виробництва “Shahed-136”.

За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Соледар, Майорськ, Курдюмівка, Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Виїмка, Спірне, Первомайське та Кам’янка.

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони України завдала десять ударів. Підтверджено ураження семи районів зосередження живої сили та військової техніки противника та трьох позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили один літак Су-25 та п’ять БпЛА різного типу.

Українські ракетні війська та артилерія уразили п’ять ворожих пунктів управління, до 15 районів зосередження живої сили та техніки противника, дві позиції протиповітряної оборони та три склади з боєприпасами.

Чимало успіхів української армії залежать як від кожного окремого військового, так і від компетентного керівництва. Читай перше інтерв’ю Валерія Залужного за сім місяців повномасштабного вторгнення.

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