Актуальная карта боевых действий в Украине 28 сентября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Утренняя зарядка украинца в основном сводится к нескольким простым упражнениям: проснуться от воздушной тревоги, отправить проклятие врагу в мыслях, задонатить на ВСУ, проверить карту боевых действий и количество ликвидированных оккупантов.

Всю подробную информацию об опасных направлениях и местах, где ведутся ожесточенные бои, ежедневно публикует Генштаб ВСУ.

На вечер можно повторить упражнения, но если сил после усиленной работы ради победы уже не осталось, тогда следует выбрать что-то одно и пусть оно принесет пользу нашим защитникам.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует процесс призыва в РФ:

Кремль сталкивается с трудной задачей, пытаясь успокоить российский народ, в то же время мобилизуя достаточно людей, чтобы продолжать борьбу.

Также Кремль рассматривает возможность официального закрытия своих границ или более формального ограничения передвижения мужчин призывного возраста внутри страны, чтобы более эффективно провести свою “частичную мобилизацию”.

Российские оккупационные власти начали объявлять результаты фиктивных референдумов об аннексии, ссылаясь на откровенно сфальсифицированные данные о явке.

Эксперты заявляют, что запланированная Кремлем аннексия оккупированных территорий Украины может состояться до или вскоре после 1 октября, что совпадает с плановым осенним призывом в России. Российские власти могут использовать это, чтобы обеспечить возможность принудительного призыва украинских гражданских воевать против Украины.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 28 сентября 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник продолжает сосредоточивать усилия на удержании захваченных территорий, попытках полной оккупации Донецкой области, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях.

За сутки противник нанес два ракетных и шесть авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам.

От вражеского огневого поражения пострадали более 15 населенных пунктов. В частности, Запорожье, Николаев, Очаков, Авдеевка, Красногоровка, Полтавка и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии:

на Северском направлении — в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая, Михайловое, Сосновка и Староселье Черниговской области и Проходы и Новая Гута Сумской области;

направлении — в районах населенных пунктов Черниговской области и Сумской области; на Слобожанском направлении — в районах населенных пунктов Ветеринарное, Уды, Волчанск, Гоптовка и Стрелечья ;

направлении — в районах населенных пунктов ; на Краматорском направлении — Голубые Озера, Северск, Верхнекаменское, Двуречная, Дроновка, Закотное и Миньковка ;

направлении — ; на Бахмутском направлении — Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Соледар, Яковлевка, Нью-Йорк и Раздолевка ;

направлении — ; на Авдеевском направлении — Авдеевка, Бердичи, Опытное, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка ;

направлении — ; на Новопавловском направлении — Егоровка, Угледар, Пречистовка, Богоявленко и Павловка.

На Запорожском направлении обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов. Среди них — Новоселка, Степногорск, Шевченко, Новополь, Времовка, Полтавка и Успеновка.

На Южнобужском направлении огневому поражению из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

В целях ведения разведки, корректировки огня и ударов по объектам гражданской инфраструктуры враг совершил более 50 вылетов БпЛА, в частности, иранского производства Shahed-136.

За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Соледар, Майорск, Курдюмовка, Зайцевое, Бахмут, Бахмутское, Выемка, Спорное, Первомайское и Каменка.

Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны Украины нанесла десять ударов. Подтверждено поражение семи районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и трех позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили один самолет Су-25 и пять БПЛА разного типа.

Украинские ракетные войска и артиллерия поразили пять вражеских пунктов управления, до 15 районов сосредоточения живой силы и техники противника, две позиции противовоздушной обороны и три склада с боеприпасами.

Многие успехи украинской армии зависят как от каждого отдельного военного, так и от компетентного руководства. Читай первое интервью Валерия Залужного за семь месяцев полномасштабного вторжения.

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