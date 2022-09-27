Интервью

Запах войны нельзя было спутать! Первое интервью Валерия Залужного за семь месяцев полномасштабного вторжения

Богдана Макалюк, редактор сайта 27 сентября 2022, 11:00
Валерій Залужний інтерв’ю Time: про початок вторгнення і війну
Фото: Facebook

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