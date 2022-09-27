Запах войны нельзя было спутать! Первое интервью Валерия Залужного за семь месяцев полномасштабного вторжения

Сдержанный, серьезный, талантливый. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не слишком разговорчив, однако мы видим результаты его действенных планов борьбы.

Залужный дал первое интервью за семь месяцев полномасштабной войны изданию Time, которое даже посвятило ему обложку.

В нем он рассказал, как стал главнокомандующим ВСУ, о наступлении на Киев и войне с россиянами. Мы собрали самое интересное.

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Как стал главнокомандующим

Time называет Залужного одним из нового поколения офицеров. Такое поколение сочетает разные эпохи. Это люди, которые родились в советской Украине, но всегда стремились избавиться от внушений СССР.

Свою магистерскую работу посвятил анализу военной структуры США. Он начал внедрять изменения, чтобы показать, какие силы имеют партнеры — США и НАТО — и что нужно избавляться от советского.

Валерий Залужный прошел долгий путь от командования взводом до руководства войсками страны на восточном фронте после аннексии Россией Крыма в 2014 году. Уже в 2020 году Залужный руководил комплексом военных учений, среди которых были испытания противотанковой ракеты Javelin.

Он не догадывался, что когда-нибудь будет руководить войсками Украины, однако Зеленский считал его профессионалом. Со временем Залужному предложили новую работу.

Он праздновал День рождения жены, когда получил звонок. Звонил Зеленский с предложением новой должности.

Я часто оглядывался назад и спрашивал себя: как я попал в это? — говорил Залужный в июньском интервью Time.

О начале вторжения

Валерий Залужный всегда знал, что Россия может напасть, но это оставалось вопросом времени. Он не знал, когда это может случиться.

Запах войны нельзя перепутать… Он уже ощущался в воздухе…

— Я боялся, что мы потеряем элемент неожиданности. Нам нужно было, чтобы противник думал, что мы все развернуты на своих обычных базах, смотрим телевизор и публикуем сообщения в Facebook, — рассказал главнокомандующий.

Он рассказывает, что не могли потерять столицу в начале вторжения.

Мы не могли допустить падения Киева. И на всех других векторах нам пришлось пролить их кровь, даже если в некоторых местах это требовало потери территории, — заявил Залужный.

Цель состояла в том, чтобы позволить россиянам продвинуться, а затем уничтожить их колонны на фронте и линии снабжения в тылу. На шестой день вторжения Залужный пришел к выводу, что это работает.

Оккупанты не смогли взять аэропорты вокруг Киева и продвинулись достаточно глубоко, чтобы начать напрягать линии поставки, оставляя их открытыми, объясняют в Time.

Однако Главнокомандующего ВСУ сильно удивило, что россияне не отступают, столкнувшись с сопротивлением.

— Они просто загнали своих солдат на бойню. Они выбрали наиболее устраивающий меня сценарий, — рассказал Залужный.

Об окончании войны с Россией

Главнокомандующий утверждает, что Украина не сдастся:

Будем бороться до последней капли крови, — говорит он.

Но отмечает, что борьба может быть долгой.

— Зная то, что я знаю о россиянах из первых уст, наша победа не будет окончательной. Наша победа позволит перевести дыхание и подготовиться к следующей войне, — сказал он.

Ранее Владимир Зеленский дал интервью Алену Делону и рассказал о войне и мотивации Путина.

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