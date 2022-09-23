О войне России против Украины и мотивации Путина. Ален Делон взял интервью у Владимира Зеленского

Весь мир с первых дней полномасштабной войны России против Украины задает себе большой вопрос: “Почему началась эта война?” Многие интервьюеры пытались узнать, как так произошло, что началась такая историческая трагедия на территории современной Украины.

Однако только украинцы знают, что не следует искать причины. Необходимо только продолжать бороться, поддерживать друг друга, верить в ВСУ и победу Украины.

Вы ничего не сделали для этого. Это совершенно незаслуженно. Это хуже всего и добавляет большей боли, потому что вы совершенно невинны. И вас заставляют страдать, — говорит Ален Делон, прежде чем задать вопрос.

Легенда мирового кинематографа французский актер Ален Делон попытался исследовать причины начала такой несправедливой войны в интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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— Почему это происходит? Это меня больше всего тревожит.

— Без людей ничего не происходит. И зло это исходит от людей. То, что делают российские войска на нашей земле. Они издеваются, пытают. Вне правил войны действуют.

Мы верим в то, что жизнь все равно победит. К сожалению, такая высокая цена. Мы видим сейчас, чем кино отличается от жизни.

Потому что даже в кино трагедия через полтора часа закончится. А в жизни — ощущение, что она нескончаема. Восемь лет прошло, и еще полгода полномасштабной войны. Очень хотелось бы, чтобы это уже закончилось.

Иногда мы не выбираем свой путь, и в этом главная несправедливость, я считаю.

Человек должен быть сам владыкой собственного пути. И он сам решает, как жить, чем заниматься, кого любить.

А в этой войне когда народ Украины не выбирал этого. Потому что ни нормальный один человек не хочет войны, не хочет умирать. Потому мы сегодня защищаемся. А наши военные готовы защищать мирное население ценой своей жизни.

— Зачем он (Путин — ред.) это делает? Ему просто нравится творить зло, или есть какая-нибудь причина, чтобы начинать войну против кого-то?

— Вы знаете, я думаю, что люди, которые убивают, находят для себя причины и оправдания. Они не делают это просто так, а обязательно находят для себя цель и к ней идут по такому пути.

Я думаю, у него есть свои причины. Причины амбициозны. Причины неуважения. Он не считает, что здесь есть отдельная нация, отдельные люди.

Он считает, что мы являемся частью его мира. И он хочет возвращения Советского Союза.

Он считает, что это справедливо. И с его точки зрения, все стоящие на этом пути — это просто расходный материал. Путин идет к этой цели, понимая, что он делает.

Как бывает в тех или иных уголовных преступлениях, когда человек не понимает, что он совершал и как он убивал. Это не тот случай. Он знает, сколько людей гибнет. Думаю, Путин знает все абсолютно подробно. Просто для него это неотделимая часть плана, — добавил президент.

Я страдаю вместе с вами. Я даже не могу вообразить, что происходит. Но я с вами! — подытожил Ален Делон разговор с Владимиром Зеленским.

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