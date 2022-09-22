Мы знаем, как побеждать. И мы это сделаем! Дмитрий Кулеба на The Late Show о страхах на войне и желании бороться

Украинцы получат безумную поддержку всего мира и собирают аплодисменты после своих речей. Все дело в том, что каждый из украинских представителей говорит от сердца и правду.

Особенно тронули зрителей The Late Show со Стивеном Кольбером слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Ведущий выразил свое восхищение контрнаступлением ВСУ на Харьковском направлении и другими успехами украинских защитников. После чего спросил, что означают эти победы для морального состояния украинцев.

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Это доказывает не только нам, но и всему миру, что мы знаем, как побеждать. И мы это сделаем, — сказал министр.

После громких аплодисментов Дмитрий Кулеба поблагодарил зрителей за столь яркую реакцию.

Эти аплодисменты не для меня, а для народа Украины и наших отважных защитников, – сказал глава МИД и поднял стоящую овацию в зале.

Один из зрителей воскликнул “Слава Украине”, на что получил ответ министра “Героям Слава”.

О псевдореферендумах и новом заявлении Путина

— Это ничего не значит для нас. Мы продолжим сражаться, несмотря на то, что он (Путин, — ред.) говорит, делает. Он может устроить бутафорию и назвать это частью Луны, нам все равно.

Это наша земля, наши люди, мы вернем каждый метр своей земли.

Вы спрашиваете меня о моральном состоянии людей, и я вспоминаю наиболее яркий пример – это настроения людей на наших освобожденных территориях. Некоторые из них подходили к нашим военным и говорили: “Мы почти отчаялись, что вы не вернетесь. И теперь вы здесь”. Люди говорят это с радостью и слезами на глазах. И ничего не вдохновляет больше, чем эти случаи.

Есть еще люди, которые находятся в оккупации. Путин и россияне пытаются их убедить, что Россия теперь будет там навсегда и что оккупанты никуда не уйдут. Но наши люди все равно ждут нас, они ждут освобождения.

Когда ты представляешь, как чувствуют себя эти люди, ты начинаешь работать еще больше, независимо от того дипломат ты или солдат. Ты хочешь освободить этих людей как можно скорее.

О заявлениях Путина о возможности применения ядерного оружия

— Я думаю, что если кто-то говорит, что он не блефует, значит он как раз это делает.

Если ты уверен в себе, тебе не нужно это повторять. Однако это не значит, что мы не должны воспринимать его всерьез.

Мы как нация готовы столкнуться с любым вызовом, чтобы победить. Потому что мы понимаем, что мы боремся за свою свободу и право быть собой.

О том, боятся ли чего-нибудь украинцы

Эта война научила меня тому, что это абсолютно нормально не иметь страха, но одновременно бояться чего-нибудь. Потому что мы все люди. Я переживаю за то, что будет с моими детьми. Однако в то же время у меня нет страха перед врагом.

Наш президент сказал: “Я не уеду из Киева, а останусь с нацией, с нашими защитниками”. Это был тот момент, когда как нация избавились от страха и сказали: “Мы будем бороться”.

Своим видением о том, почему украинцы сражаются, поделился и президент Украины. Читай интервью Владимира Зеленского для CNN.

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