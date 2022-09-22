Ми знаємо, як перемагати. І ми це зробимо! Дмитро Кулеба на The Late Show про страхи на війні та бажання боротись

Українці отримають шалену підтримку всього світу та збирають аплодисменти стоячи після своїх промов. Вся річ у тім, що кожен з українських представників говорить від серця і правду.

Особливо зворушили глядачів The Late Show зі Стівеном Кольбером слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Ведучий висловив своє захоплення контрнаступом ЗСУ на Харківському напрямку та іншими успіхами українських захисників. Після чого запитав, що означають ці перемоги для морального стану українців.

Це доводить не тільки нам, а й усьому світу, що ми знаємо, як перемагати. І ми це зробимо, – відповів міністр.

Після гучних оплесків Дмитро Кулеба подякував за таку яскраву реакцію.

Ці аплодисменти не для мене, а для народу України та наших відважних захисників, – сказав очільник МЗС та здійняв стоячу кількахвилинну овацію у залі.

Один з глядачів вигукнув “Слава Україні”, на що отримав відповідь міністра “Героям Слава”.

Про псевдореферендуми та нову заяву Путіна

— Це нічого не значить для нас. Ми продовжимо битися попри те, що він (Путін, — ред.) каже, робить. Він може влаштувати бутафорію і назвати це частиною Місяця, нам однаково.

Це наша земля, наші люди, ми повернемо кожен метр своєї землі.

Ви запитуєте мене про моральний стан людей, і я згадую найбільш яскравий приклад — це настрої людей на наших звільнених територіях. Деякі з них підходили до наших військових та говорили: “Ми майже втратили надію, що ви повернетесь. І тепер ви тут”. Люди кажуть це з радістю та сльозами на очах. І нічого не надихає більше, ніж ці випадки.

Тому що ще є люди, які знаходяться в окупації. Путін та росіяни намагаються їх переконати, що Росія тепер буде там назавжди й що окупанти нікуди не підуть. Але наші люди все одно чекають на нас, вони чекають на звільнення.

Коли ти уявляєш, як почуваються ці люди, ти починаєш працювати ще більше, незалежно від того дипломат ти, чи солдат. Ти хочеш звільнити цих людей якомога швидше.

Про заяви Путіна про можливість застосування ядерної зброї

— Я думаю, що якщо хтось каже, що він не блефує, то значить він якраз це робить.

Якщо ти впевнений у собі, тобі не потрібно це повторювати. Проте це не значить, що ми не маємо сприймати його всерйоз.

Ми як нація готові стикнутись з будь-яким викликом задля того, щоб перемогти. Тому що ми розуміємо, що ми боремося за свою свободу та за право бути собою.

Про те, чи бояться чогось українці

Ця війна навчила мене тому, що це абсолютно нормально не мати страху, але боятись чогось. Оскільки ми всі люди. Я переймаюсь за те, що буде з моїми дітьми. Проте водночас я не маю страху перед ворогом.

Наш президент сказав: “Я не поїду з Києва, а залишусь з нацією, з нашими захисниками”. Це був той момент, коли як нація позбулись страху та сказали: “Ми будемо боротись”.

Своїм баченням про те, чому українці боряться, поділився й президент України. Читай інтерв’ю Володимира Зеленського для CNN.

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