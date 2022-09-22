Інтерв'ю

Ми знаємо, як перемагати. І ми це зробимо! Дмитро Кулеба на The Late Show про страхи на війні та бажання боротись

Даніела Долотова, редакторка сайту 22 Вересня 2022, 19:04
Дмитро Кулеба
Фото: Instagram

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