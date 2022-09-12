Повільна вечеря перед наступним вторгненням: Володимир Зеленський про російський “канібалізм” як стратегію війни

Президент держави, яка знаходиться у стані війни за своє виживання, завжди перебуває у світлі прискіпливих поглядів з усього світу. Хтось намагається зрозуміти, як вдається впоратись з керуванням країною, паралельно відвойовуючи свої території.

І декому цікаво, як має мислити лідер держави, чий народ разом із ним самим став уособленням волелюбності.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Фаріду Закарії для СNN розповів про контрнаступ ЗСУ, російську стратегію ведення війни та умови послаблення санкцій.

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— Чи можете ви підсумувати, яким був цей рік для вас?

— Змінилось абсолютно все. Змінились пріоритети в державі. Як для мене, так і, я впевнений, для кожного громадянина підкреслились речі, які були якось туманні.

Цінності та ціни стали двома полюсами.

Увесь світ, як і Україна знаходиться між цінностями та цінами. Однак Україна вже обрала цінності, тому й воює.

— Очевидно, що Україна просувається на Херсонщині, на інших напрямках на сході. Це початок кампанії з повернення тих територій, куди Росія вдерлася 24 лютого?

— Ви знаєте, що наша ціль деокупувати наші території.

Головна ціль в деокупації в тому, що не можна дати Росії продовжувати ту саму повільну окупацію, яку вона почала у 2014 році. Вони (росіяни, — ред.) пройшли, трішки захопили, потім йде пауза та замороження конфлікту, є якісь домовленості.

Далі проходить якийсь час, вона (РФ, — ред.) набирається ще сил, а потім просувається вперед. Ставить якісь ультимативні умови, які ти маєш відкинути.

Вся стратегія — повільна вечеря. Російський “канібалізм”, я б так це назвав.

Тому я не хочу в це грати. Я розумію, чим все це закінчиться. Я не можу зараз вам розказати усі деталі наших операційних дій, але ви розумієте про що я говорю. Ми не будемо стояти на місці. Інакше говорити ми з ними не будемо.

Деякі країни будуть нас схиляти до Мінських домовленостей. Проте потрібно розуміти, що дипломатичні домовленості та Мінськ — це різні речі.

Мінськ — це пустий папірець для того, щоб дати відпочити Росії перед наступним вторгненням.

Не можна ні знімати санкції, не можна домовлятись з Росією, не можна вести з РФ предметний діалог, поки її армія не відійде з нашої території.

— Чи може Україна боротись, якщо війна триватиме роками?

— У нас немає виходу, і в цьому не слабкість наша, а сила.

У Росії є вихід — піти додому. У нас є тільки цей дім. Куди нам йти? Тому питання не в тому, скільки це буде тривати, а скільки ще треба від нас.

Українські військові щоденно доводять світу, що ми не відступимо від захисту свого дому та повернемо під контроль усі території України. Читай, які населені пункти ЗСУ звільнили на Херсонщині.

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