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Повільна вечеря перед наступним вторгненням: Володимир Зеленський про російський “канібалізм” як стратегію війни

Даніела Долотова, редакторка сайту 12 Вересня 2022, 21:00
олодимир Зеленський про "російський канібалізм" як стратегію війни
Фото: Сайт президента України

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