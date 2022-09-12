Відвернули увагу та провели вирішальні атаки: як Україна переломила хід війни — пояснення від ISW

Українці довго чекали контрнаступу ЗСУ, але ніхто не міг навіть уявити, наскільки блискавичним виявиться темп українських захисників. Один день та сотні новинних повідомлень не просто підняли настрій мирним жителям, але й переломили хід війни.

Саме до такої думки схиляються експерти американського інституту вивчення війни ISW. Зокрема такі успішні та стрімкі кроки, що змусили російських окупантів тікати, стали можливі завдяки кропіткій підготовці та певним маневрам.

Так, на користь українським військовим спрацювали заяви влади та Генштабу ЗСУ щодо контрнаступу на Херсонському напрямку.

Крім того, саме на Півдні зазнали найбільших руйнувань ворожі лінії зв’язку та склади боєприпасів. Цьому добре сприяли поставки західних систем та новітнього озброєння, як HIMARS.

Таким чином російські окупанти впевнено перекидали значну кількість сил та техніки у Херсонську область.

Тривале обговорення, а потім оголошення Києвом про контрнаступальну операцію, спрямовану на Херсонську область, відвернуло російські війська від секторів, на яких українські сили провели вирішальні атаки в останні кілька днів.

До того ж, експерти зазначають, що завдяки навмисному обговоренню української влади контрнаступну на Херсонщині та потужного наступу ЗСУ на Харківщині змусили окупантів вчергове забути про свої плани на так званий референдум.

У попередньому звіті за 10 вересня ISW зазначає, що ЗСУ всього за кілька днів встигли звільнити більше територій, ніж окупанти змогли захопити за кілька місяців.

Українські сили зайняли понад 3000 квадратних кілометрів території за останні п’ять днів з 6 вересня — більше території, ніж російські сили захопили за всі свої операції з квітня.

Коли закінчиться війна в Україні

Однак експерти попереджають, що українцям потрібно бути готовими, що війна може все ж таки затягнутись до 2023 року. Звісно, що зараз триває контрнаступ, але для його продовження потрібна буде нова підготовка.

За цей час окупанти можуть встигнути відновити певну оборонну лінію, що може уповільнити звільнення усієї української землі.

Та попри це Україна вже переламала хід війни на свою користь, тому з новими наступами ЗСУ, російські війська все більше втрачатимуть здатність адекватно битись та реагувати на атаки.

Проте не забувають у Генштабі й про міста та села інших областей, які очікують на звільнення. Читай, які населені пункти ЗСУ офіційно звільнили на Херсонщині.

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