Медленный ужин перед следующим вторжением: Владимир Зеленский о российском “каннибализме” как стратегии войны

Президент государства, которое находится в состоянии войны за свое выживание, всегда в свете придирчивых взглядов со всего мира. Кто-то пытается понять, как удается справиться с управлением страной, параллельно отвоевывая свои территории.

Некоторым интересно, как должен мыслить лидер государства, чей народ вместе с ним стал олицетворением свободолюбия.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Фариду Закарии для СNN рассказал о контрнаступлении ВСУ, российской стратегии ведения войны и условиях ослабления санкций.

— Можете ли вы подытожить, каким был этот год для вас?

— Изменилось все. Сменились приоритеты в государстве. Как для меня, так и, я уверен, для каждого гражданина подчеркнулись вещи, которые были как-то туманны.

Ценности и цены стали двумя полюсами.

Весь мир, как и Украина, находится между ценностями и ценами. Однако Украина уже выбрала ценности, потому и воюет.

— Очевидно, что Украина продвигается в Херсонской области, по другим направлениям на востоке. Это начало кампании по возвращению тех территорий, куда Россия ворвалась 24 февраля?

— Вы знаете, что наша цель — деоккупировать наши территории.

Главная цель в деоккупации в том, что нельзя дать России продолжать ту же медленную оккупацию, которую она начала в 2014 году. Они (россияне, — ред.) прошли, немного захватили, затем идет пауза и заморозка конфликта, есть какие-то договоренности.

Дальше проходит какое-то время, она (РФ, — ред.) набирается еще сил, а затем продвигается вперед. Ставит какие-то ультимативные условия, которые ты должен отвергнуть.

Вся стратегия — медленный ужин. Российский “каннибализм”, я бы так это назвал.

Потому я не хочу в это играть. Я понимаю, чем все это закончится. Я не могу вам сейчас рассказать все детали наших операционных действий, но вы понимаете, о чем я говорю. Мы не будем стоять на месте. Иначе говорить мы с ними не будем.

Некоторые страны будут склонять нас к Минским договоренностям. Однако нужно понимать, что дипломатические договоренности и Минск — это разные вещи.

Минск — это пустая бумажка для того, чтобы дать отдохнуть России перед следующим вторжением.

Нельзя ни снимать санкции, нельзя договариваться с Россией, нельзя вести с РФ предметный диалог, пока ее армия не уйдет с нашей территории.

— Может ли Украина бороться, если война будет длиться годами?

— У нас нет выхода и в этом не наша слабость, а сила.

У России есть выход — пойти домой. У нас только этот дом. Куда нам идти? Поэтому вопрос не в том, сколько это будет продолжаться, а сколько еще нужно от нас.

Украинские военные ежедневно доказывают миру, что мы не отступим от защиты своего дома и вернем под контроль все территории Украины. Читай, какие населенные пункты ВСУ уволили в Херсонской области.

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