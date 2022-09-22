Як уникнути участі в “референдумі” на тимчасово окупованих територіях: Верещук пояснила, як діяти

Доки одні росіяни істерично скандують “нєт войнє” та намагаються врятувати власні життя від російської мобілізації, інші ще сподіваються встановити свою владу на тимчасово окупованих територіях України. Уже післязавтра військові РФ планують провести так звані референдуми.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі телемарафону Єдині новини розповіла про механізми уникнення участі у російському референдумі на окупованих територіях.

Що робити українцям на окупованих територіях

Ірина Верещук закликає кожного українця, який залишився на тимчасово окупованій території, не йти на жодні референдуми.

Всіляко уникайте такої участі. Жодні референдуми не матимуть ніякої юридичної сили, а санкції та відповідальність лягатимуть на кожного, хто виступить проти України.

Відповідальність не загрожує тим людям, які жили під окупацією, але не брали участі в жодних окупаційних заходах та “органах влади”. Також не слід боятися покарання тим, хто евакуйовувався або був депортований до Росії.

Ситуація на деокупованих територіях: Харківщина

Кілька днів тому Верещук повернулася з робочої поїздки до нещодавно звільнених населених пунктів. Розповідає: такого контрасту життя і смерті не бачила ще ніколи.

— Там зруйновано дуже багато будинків. Жителі по кілька діб сиділи в укриттях та боялися вийти, такі важкі бої були довкола.

Ймовірно, на території Харківщини буде проведена така ж евакуація, як і на Донеччині. Ми чекаємо рішення Харківської ОВА.

Йдеться про тих людей, які втратили житло та не зможуть перезимувати вдома.

Також жителі деокупованих територій уже починають отримувати виплати, заробітні платні та інші бюджетні нарахування. Важливі інфраструктурні будівлі уже відновлюються.

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