Росіяни знали, що це моя мати і творили звірства! Страшні історії з деокупованої Козачої Лопані

Вовчанськ, Куп’янськ, Балаклія, Ізюм – всюди на деокупованій Харківщині виявляють катівні.

У селищі Козача Лопань окупанти розташували катівню просто у приміщенні залізничного вокзалу.

На в’їзді до самої Козачої Лопані – чималий мурал зі словами “Козацькому роду нема переводу”. Напис окупанти чомусь лишили, тільки зафарбували триколором.

Місцеві мешканці поступово починають повертатися до звичного життя: прибирають вулиці напівзруйнованого міста і зафарбовують ворожу символіку.

Голова Дергачівської ОТГ повернувся до робочого кабінету у перший день деокупації, щоб побачити рідну маму та починати відновлювальні роботи, тому що частину населених пунктів громади росіяни просто зрівняли з землею.

Кадри, де голова громади В’ячеслав Задоренко вперше за шість місяців війни зустрічає маму, облетіли весь світ. Не оминули вони й авторку книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг, яка запостила це відео у себе в соцмережі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про історію пенсіонерки з деокупованої Харківщини.