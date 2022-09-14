Вірила, чекала та наварила борщу! Як син зустрівся з матір’ю в деокупованій Козачій Лопані

Голова Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко зустрівся зі своєю мамою у деокупованій Козачій Лопані на Харківщині. Чоловік каже: на цей день він чекав найбільше у своєму житті, адже нарешті зміг зустрітися з любою мамою.

Я знала! Я борщу наварила, хлопці, — з радістю каже мама очільника Дергачів.

Жінка розповідає: зберегла всі речі сина, щоправда, хату росіяни замінували, тож тепер на обійсті мають попрацювати вибухотехніки. Це відео вже встигло стати вірусним. Дивись його і ти.

А команда Вікон бажає: нехай кожен, хто чекає, обов’язково дочекається зустрічі з рідними!

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